PM apreende mais de 27 kg de drogas em Cacoal após denúncia anônima

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 10/09/2026 às 17h01

Na manhã desta quinta-feira (10), a Polícia Militar de Rondônia apreendeu aproximadamente 26,1 kg de maconha e 1,5 kg de haxixe em uma residência no bairro Parque dos Lagos, em Cacoal.

A ação teve início após uma denúncia anônima apontar que uma grande quantidade de entorpecentes estaria sendo armazenada no imóvel.

Durante as buscas, os policiais localizaram uma porção de maconha, uma balança de precisão e diversos tabletes da droga escondidos sob um guarda-roupas.

Nos fundos da residência, também foi encontrado um saco plástico preto, que teria sido utilizado no transporte do material.

A moradora afirmou desconhecer a existência dos demais entorpecentes e indicou onde o marido poderia ser localizado.

Encontrado trabalhando como servente de pedreiro, o homem assumiu a posse das drogas e declarou que a esposa não tinha conhecimento do material.

Ele relatou ainda que receberia R$ 2 mil para guardar os entorpecentes, mas não revelou para quem prestaria o serviço.

Na unidade policial, foram contabilizados 25 tabletes inteiros, dois partidos e três porções envoltas em papel-filme, totalizando cerca de 26,135 kg de maconha.

Também foram apreendidas oito embalagens de substância análoga a haxixe, com aproximadamente 1,5 kg, além de R$ 71 em dinheiro.

Segundo a PM, informações de uma ocorrência anterior também apontavam o suspeito, conhecido pelo vulgo “LEPO”, como possível responsável pela droga.

O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado, juntamente com todo o material apreendido, ao Comissariado de Plantão para as providências legais.

A ocorrência contou com a participação do Núcleo de Inteligência da PM de Cacoal e da Patrulha Rural do 4º BPM, além do acompanhamento de um advogado.