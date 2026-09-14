Polícia apreende cerca de 245 kg de maconha durante abordagem na BR-429

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 14/09/2026 às 08h30

Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), resultou na apreensão de aproximadamente 245 quilos de uma substância com características de maconha na madrugada deste dia 13, na BR-429, em Rondônia.

A ocorrência foi registrada por volta das 3horas, durante patrulhamento realizado por policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar em conjunto com equipes da Draco. A operação tinha como objetivo reforçar o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região.

Segundo o relato policial, a equipe trafegava pela BR-429, no sentido São Francisco do Guaporé a Seringueiras, quando avistou uma caminhonete. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista teria iniciado uma fuga, o que levou os policiais a realizarem o acompanhamento do veículo.

Após alguns quilômetros, o condutor parou a caminhonete às margens da rodovia. Durante a abordagem, os policiais visualizaram, pela janela lateral do veículo, diversos sacos de cor azul acondicionados nos bancos traseiros.

De acordo com a ocorrência, o motorista, identificado pelas iniciais F. E., teria declarado espontaneamente que transportava entorpecentes, mencionando maconha e skunk.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para apresentação à autoridade policial. Na sequência, os policiais realizaram a pesagem preliminar da carga, que totalizou aproximadamente 245 quilos de material com características de maconha.

A natureza e a composição definitiva da substância ainda serão confirmadas por meio de exame pericial.

O veículo utilizado no transporte era uma caminhonete Chevrolet S10, de cor preta, registrada em Cuiabá (MT).

O suspeito, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil, em São Miguel do Guaporé, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.