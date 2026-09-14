Mais uma ponte de grande porte é concluída no rio Pacarana

Por Assessoria

Publicada em 14/09/2026 às 08h58

Neste final de semana, a Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da equipe da SEMADER, concluiu mais uma ponte de grande porte, desta vez sobre o Rio Pacarana.

A obra representa uma importante melhoria para a comunidade da região, garantindo mais segurança e melhores condições de acesso, especialmente para a comunidade escolar que se desloca das localidades Aldeia do Jacinto e Pingo d’Água.

Mais do que uma ponte, é uma obra que aproxima comunidades, facilita o deslocamento dos estudantes e moradores e contribui diretamente para o desenvolvimento da nossa zona rural.

A Prefeitura segue trabalhando nos quatro cantos de Espigão d’Oeste, cuidando das estradas, recuperando pontes e levando infraestrutura para quem vive e produz no campo.

É trabalho que chega onde a população precisa. Espigão não pode parar!