O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva atinge parte da Região Norte nesta sexta-feira (18)

Por Viviane Bessa

Publicada em 18/09/2026 às 08h00

Nesta sexta-feira (18), a Região Norte terá chuva em parte dos estados, enquanto outras áreas permanecem com menor nebulosidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o tempo fica com poucas nuvens em Palmas, onde as temperaturas variam entre 22°C e 37°C. A condição também predomina em boa parte do estado.

No Pará, Belém terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com mínima de 24°C e máxima de 35°C. A instabilidade se concentra principalmente no oeste e sudoeste do estado, enquanto áreas do nordeste paraense apresentam menor condição para chuva.

No Amapá, Macapá terá poucas nuvens, com temperaturas entre 25°C e 34°C. No norte do estado, há aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva.

Em Roraima, Boa Vista registra mínima de 27°C e máxima de 36°C, com muitas nuvens e chuva isolada. A condição também alcança áreas do sul e centro do estado.

No Amazonas, Manaus terá mínima de 27°C e máxima de 37°C, com muitas nuvens e chuva isolada. A possibilidade de chuva se estende principalmente pelo centro, sul e oeste do estado.

Em Rondônia, Porto Velho terá muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 25°C e máxima de 38°C, a maior entre as capitais da região. A instabilidade também ocorre em áreas do norte e oeste do estado.

No Acre, Rio Branco registra temperaturas entre 24°C e 34°C, com muitas nuvens e chuva isolada. A mesma condição predomina em grande parte do estado.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).