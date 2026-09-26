Maurício Carvalho se reúne com integrantes de bloco e reforça compromisso com a cultura de Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 26/09/2026 às 10h38

O deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho (Federação União Progressista) se reuniu com integrantes de bloco carnavalesco de Porto Velho para ouvir quem faz parte de uma das manifestações populares mais tradicionais da capital. Durante o encontro, Maurício reforçou o compromisso de continuar apoiando a cultura e iniciativas que movimentam não apenas a festa, mas também trabalhadores, artistas, empreendedores e famílias que vivem direta ou indiretamente do setor.

O Carnaval de rua ganhou ainda mais espaço na cidade. Em 2026, quase 20 blocos integraram a programação oficial de Porto Velho, distribuídos por diferentes circuitos. Além do valor cultural e histórico, a festa movimenta comércio, alimentação, transporte, turismo e uma extensa cadeia da economia criativa. Essa valorização também já esteve presente no mandato de Maurício, com R$ 1,6 milhão destinado por meio de emenda individual para promoção e produção de eventos artístico-culturais na capital.

Para Maurício, o próximo mandato deve ampliar o diálogo com blocos, artistas, produtores e demais representantes do setor para fortalecer políticas de incentivo, estrutura e valorização das manifestações culturais. “Carnaval não é só o dia em que o bloco vai para a rua. Existe gente trabalhando durante meses para que tudo aconteça. São músicos, costureiras, vendedores, produtores, trabalhadores do som e tantas outras pessoas. Valorizar a cultura também é valorizar trabalho, renda e a identidade da nossa cidade”, afirmou.

O deputado destacou ainda que o crescimento das manifestações populares aumenta a necessidade de construir políticas públicas em conjunto com quem faz cultura. “Quero continuar ouvindo quem está na ponta e ajudando a abrir caminhos para que a cultura de Porto Velho tenha cada vez mais espaço. O que nasce nos nossos bairros, nas nossas ruas e da criatividade da nossa gente também precisa encontrar apoio em Brasília”, concluiu.