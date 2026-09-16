Maurício Carvalho defende investigação sobre Moraes e afirma que ninguém está acima da lei

Por Assessoria

Publicada em 16/09/2026 às 08h10

O deputado federal Maurício Carvalho (Federação União Progressista) defendeu que as informações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro sejam investigadas com transparência e independência. Nesta terça-feira (15), o plenário do STF analisa o material produzido pela Polícia Federal e discute o destino das informações relacionadas ao ministro.

Para Maurício, a gravidade das informações que vieram a público exige esclarecimentos, independentemente de quem esteja envolvido. “Ninguém pode estar acima da lei. Se existem elementos que levantam dúvidas sobre a conduta de uma autoridade, a sociedade tem o direito de saber o que aconteceu. Investigar não significa condenar antecipadamente. Significa permitir que os fatos sejam esclarecidos com transparência, garantindo também o direito de defesa”, afirmou.

O parlamentar também defendeu que o episódio seja tratado com responsabilidade institucional. Para ele, a credibilidade das instituições depende da aplicação das mesmas regras a todos. “Não podemos ter uma Justiça rigorosa para alguns e resistente a prestar esclarecimentos quando os questionamentos chegam aos seus próprios integrantes. Quanto maior o poder de uma autoridade, maior também deve ser a responsabilidade de prestar contas dos seus atos”, destacou.

Maurício afirmou que acompanhará os desdobramentos do caso no Congresso e reforçou a defesa do devido processo legal. “O Brasil não precisa de julgamento político antecipado, mas também não pode aceitar que dúvidas dessa dimensão sejam simplesmente varridas para debaixo do tapete. Que se investigue, que se garanta ampla defesa e que a verdade venha a público. É assim que se preserva a confiança da população nas instituições”, concluiu.