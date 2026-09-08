Justiça dá razão à Sílvia Cristina e garante tempo de propaganda eleitoral

Por Assessoria

Publicada em 08/09/2026 às 13h34

A justiça eleitoral determinou que o tempo de TV e rádio da propaganda eleitoral da candidata ao Senado, Sílvia Cristina, seja garantido em sua integralidade pela coligação Rondônia Com a Força do Trabalho e da União.

Sílvia ajuizou ação cobrando divisão igualitária do tempo de propaganda eleitoral, incluindo as inserções, pois a Coligação estaria destinando somente 36,4% do tempo para sua campanha e outros 63,6% para a outra candidata da coligação.

Em sua decisão, o juiz auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Audarzean Santana da Silva, deferiu tutela de urgência, determinando que a Coligação promova a distribuição igualitária do tempo de propaganda eleitoral gratuita destinado ao cargo de

Senador, observando-se a divisão de 50% para cada candidatura, tanto nos programas em rede quanto nas inserções, a partir do primeiro mapa de mídia ainda passível de execução.

O magistrado determinou ainda que a Coligação apresente nos autos, no prazo de 24 horas, cópia do plano de distribuição do tempo destinado às candidaturas majoritárias, do mapa de mídia encaminhado às emissoras e que a decisão seja comunicada, com urgência, às emissoras geradoras responsáveis pela veiculação da propaganda eleitoral gratuita.

O juiz fixou multa diária de R$ 10 mil para hipótese de descumprimento desta decisão, limitada, por ora, ao montante de R$ 150 mil.

ÍNTEGRA DA DECISÃO: