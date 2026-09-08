Em oito meses, Centrais de Atendimento registram mais de 137 mil chamados

Por TJ/RO

Publicada em 08/09/2026 às 13h50

As Centrais de Atendimento ao Cidadão (CACs), vinculadas a Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia (CGJ-RO), registraram 137.404 atendimentos ao público entre janeiro e agosto de 2026. Os números demonstram a dimensão do trabalho realizado diariamente pelas unidades, que atuam como um dos principais pontos de contato entre o Poder Judiciário e a sociedade.

As CACs são responsáveis por atender jurisdicionados e advogados, prestar orientações sobre os serviços judiciários, auxiliar o cidadão a entrar com ações na Justiça (atermação) e desenvolver atividades de apoio à Central de Processos Eletrônicos (CPE). O atendimento pode ser realizado por diferentes canais, permitindo que o cidadão escolha a forma mais adequada para buscar informações e orientações.

Entre os canais utilizados, o Balcão Virtual concentrou o maior número de atendimentos, com 51.160 registros. O atendimento presencial aparece em seguida, com 36.248, enquanto o WhatsApp Institucional contabilizou 21.345 atendimentos. Já o telefone fixo foi responsável por 14.570 atendimentos no período.

Confira esses contatos: https://www.tjro.jus.br/central-de-atendimento/cac-contatos.

A diversidade dos canais também amplia a atuação das equipes. Seja presencialmente, pelo Balcão Virtual, WhatsApp ou telefone, os profissionais trabalham para garantir que o cidadão tenha acesso às informações e aos serviços do Judiciário de maneira eficiente e humanizada.

A diversidade dos canais também amplia a atuação das equipes. Seja presencialmente, pelo Balcão Virtual, WhatsApp ou telefone, os profissionais trabalham para garantir que o cidadão tenha acesso às informações e aos serviços do Judiciário de maneira eficiente e humanizada.

Atendimento em todo o estado

As Centrais de Atendimento também apresentam números expressivos nas principais comarcas de Rondônia. A Central de Atendimento de Porto Velho registrou 53.039 demandas, seguida pelas unidades de Ariquemes, com 12.823; Ji-Paraná, com 10.963; e Vilhena, com 8.850.

Na prática, os registros representam pessoas que confiaram no Judiciário para tirar dúvidas, receber orientações e encontrar soluções para seus problemas.

Para os servidores que atuam nas CACs, o trabalho exige conhecimento técnico, organização e capacidade de comunicação, além de atenção e acolhimento diante das diferentes necessidades apresentadas pelo público.

Diariamente as equipes contribuem para tornar os serviços do Judiciário mais acessíveis para toda a população.