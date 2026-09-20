Ieda Chaves percorre Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste e tem contato direto com eleitores

Por Assessoria

Publicada em 20/09/2026 às 09h20

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), candidata à reeleição (44.123), cumpriu nesta sexta-feira (18) mais uma etapa do projeto "Pé na Estrada", que percorre os municípios de Rondônia para prestar contas do mandato e ouvir a população. A agenda em Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste foi marcada pelo contato direto: conversas de olho no olho, reuniões com trabalhadores e empresários e apresentação da trajetória da parlamentar aos eleitores.

A primeira parada foi na Ciclo Cairu, em Pimenta Bueno. Ieda Chaves visitou os diretores e participou de reunião com os funcionários da empresa, que há mais de quatro décadas fabrica peças para bicicletas e atende clientes em todo o Brasil. A companhia é parceira de ações sociais promovidas pela parlamentar ao longo dos anos.

"O dia começou daquele jeito. Cheio de energia, ao lado de centenas de pessoas que ajudam a fazer de Rondônia esse estado incrível que tanto amamos. Aos amigos da Cairu, deixo um convite. Conheçam a nossa trajetória, pesquisem nossa história de vida e nossa caminhada na política. E, se acreditarem nesse projeto, venham somar forças conosco", declarou Ieda Chaves.

A parlamentar fez questão de situar a dimensão da empresa: "Para quem ainda não conhece essa história, a Cairu é uma das grandes referências nacionais em peças para bicicletas, com mais de 2 mil colaboradores e uma rede que atende cerca de 60 mil clientes em todo o Brasil. Uma história que começou em Rondônia e que nos enche de orgulho".

Espigão do Oeste

Depois de ouvir as demandas da população de Pimenta Bueno, Ieda Chaves pegou a estrada novamente. O destino foi o frigorífico GloboAves, em Espigão D`Oeste, considerado por Ieda mais uma gigante de Rondônia. "Este é o único frigorífico de frango, atuando com fábrica de ração e incubatório, do estado de Rondônia. Muito feliz pela oportunidade de estar aqui conversando com os colaboradores. Aqui é prova de que Rondônia é, sim, uma terra de oportunidades, trabalho e gente que acredita no potencial da nossa gente", ressaltou.

"Valorizar quem empreende, produz, investe e gera emprego e renda é defender um estado cada vez mais forte e desenvolvido", complementou a candidata.

A passagem pelo município contou ainda com reuniões na zona rural, na Linha São Paulo, km 4, visitas ao comércio local e entrevista à Rádio Romiporã (87.9 FM). Durante a tarde, Ieda caminhou pelo comércio, conversou com comerciantes e população e encerrou a agenda com um encontro com apoiadores e lideranças locais.

Investimentos

Somente em Espigão d’Oeste, a cidade mais pomerana de Rondônia, foram investidos mais de R$ 5,3 milhões em emendas parlamentares individuais e de bancada, contemplando as áreas de saúde, agricultura, assistência social, cultura e esporte.