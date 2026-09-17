Expedito Netto apresenta propostas em sabatina na TV Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 17/09/2026 às 08h10

O candidato ao Governo de Rondônia Expedito Netto (PT) participou, nesta quarta-feira (16), de uma sabatina na TV Rondônia. Durante a entrevista, apresentou propostas e explicou como pretende administrar o Estado.

Netto respondeu aos questionamentos da apresentadora e abordou temas relacionados aos principais desafios de Rondônia. Também destacou a intenção de estabelecer uma relação institucional mais próxima entre o Estado e o Governo Federal, com o objetivo de ampliar a captação de recursos, investimentos e parcerias.

Entre as credenciais apresentadas pelo candidato estão os oito anos de atuação como deputado federal e a passagem pelo Governo Federal como secretário nacional de Pesca Industrial, Amadora e Esportiva do Ministério da Pesca e Aquicultura.

A sabatina também permitiu que Netto detalhasse prioridades de sua candidatura e relacionasse as propostas aos problemas enfrentados pela população. O formato da entrevista possibilitou ainda a apresentação de suas ideias diretamente ao eleitorado.

O impacto da participação nas intenções de voto poderá ser avaliado em futuras pesquisas eleitorais. A campanha entra em uma etapa marcada pela intensificação de entrevistas, debates e outras atividades de apresentação dos programas de governo.