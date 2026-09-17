Polícia Civil de deflagra Operação “Tétrade” e prende envolvidos em homicídio

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 17/09/2026 às 08h30

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) de Vilhena, com apoio da 1ª Delegacia de Polícia, deflagrou nesta quarta-feira, 16 de Setembro de 2026, a Operação “Tétrade”, destinada a dar cumprimento a medidas judiciais relacionadas à investigação de um homicídio ocorrido no município de Chupinguaia (RO).

O nome da operação faz referência à palavra “Tétrade”, de origem grega, utilizada para designar um conjunto de quatro elementos.

A denominação está relacionada aos quatro envolvidos identificados pela investigação, cuja atuação conjunta teria resultado na prática criminosa.

As diligências realizadas nesta data resultaram em duas prisões, além do cumprimento de um mandado de prisão contra um investigado que já se encontrava recolhido ao sistema prisional em razão de outro crime.

Um quarto envolvido já havia sido preso no próprio dia dos fatos, totalizando quatro pessoas identificadas e alcançadas pelas medidas decorrentes da investigação.

O crime investigado ocorreu no dia 31 de maio de 2026, durante a tarde, na área externa do Balneário Cabeça de Porco, localizado na Linha 116, zona rural do município de Chupinguaia.

Na ocasião, Jardeson de Souza Alves, foi violentamente atacado e morto após sofrer diversos golpes provocados por instrumento perfurocortante.

Conforme apurado durante as investigações, um grupo de homens teria se deslocado até o local em um veículo Fiat Uno, de cor escura, com o propósito específico de atacar a vítima.

A investigação apontou ainda que, no dia anterior ao homicídio, Jardeson teria agredido um colega de trabalho e alojamento, que residia com ele nas dependências destinadas aos trabalhadores do Frigorífico Minerva.

O episódio teria provocado indignação entre outros trabalhadores, circunstância que passou a integrar a linha investigativa relacionada à motivação do crime.

Investigação identificou quatro envolvidos

A partir das diligências realizadas pela Polícia Civil, foram reunidos elementos que permitiram identificar quatro pessoas relacionadas à execução do homicídio.

Com o avanço das investigações, foram adotadas as medidas necessárias perante o Poder Judiciário, resultando na expedição dos mandados de prisão e no cumprimento das determinações judiciais.

Nesta quarta-feira, as equipes da polícia civil realizaram as diligências que culminaram em duas novas prisões na cidade de Chupinguaia – RO e no cumprimento de mandado de prisão de um dos investigados que já se encontrava preso por outro crime.

O quarto envolvido já havia sido preso na data do homicídio.

As medidas representam mais uma etapa da investigação conduzida pela Polícia Civil para esclarecer integralmente as circunstâncias do crime, individualizar a participação de cada envolvido e responsabilizar, na forma da lei, aqueles contra os quais forem reunidos elementos suficientes de autoria e participação.

A Polícia Civil reforça que as investigações permanecem sob responsabilidade da autoridade policial e que os envolvidos são tratados como investigados, observando-se o devido processo legal e as demais garantias previstas na legislação.

A Polícia Civil de Rondônia destaca a importância da colaboração da população para o esclarecimento de crimes.

Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas às autoridades policiais pelos canais oficiais de denúncia, sendo preservado o sigilo da identidade do informante.

A Operação Tétrade demonstra o trabalho contínuo da Polícia Civil na apuração de crimes contra a vida, buscando esclarecer a dinâmica dos fatos, identificar todos os envolvidos e dar efetividade às decisões judiciais.