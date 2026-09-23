Entre o trabalho e a vida: Dr. Benedito Alves coloca o equilíbrio entre jornada e família em debate

Trabalhar é fundamental para garantir renda e estabilidade, mas, para muitos rondonienses, a rotina entre jornada de trabalho, deslocamento e horas extras acaba consumindo grande parte do dia.
O resultado pode ser menos tempo para acompanhar os filhos, cuidar dos pais, descansar e participar de momentos importantes da vida familiar.
Nesse cenário, o Dr. Benedito Alves defende que a valorização do trabalhador também passe pela discussão sobre qualidade de vida e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, sempre respeitando a legislação e as competências do Poder Legislativo estadual.
“O trabalho é fundamental para garantir dignidade e renda, mas a vida não pode se resumir ao trabalho. Precisamos discutir relações profissionais mais equilibradas, que permitam conciliar produtividade, descanso e convivência familiar”, afirma.
A proposta envolve incentivar ambientes de trabalho mais equilibrados, discutir formas de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e combater situações de jornadas abusivas dentro dos limites legais.
O debate também considera os longos deslocamentos enfrentados por trabalhadores que vivem distante do local de emprego. Em algumas situações, o tempo gasto no transporte reduz ainda mais as horas disponíveis para a família.
Mais equilíbrio não significa abrir mão da produtividade. Significa buscar condições para que o trabalhador consiga produzir, garantir sua renda e também ter tempo para viver.
Afinal, trabalhar para construir uma vida melhor também significa ter tempo para estar presente nela.
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