Energisa Alerta: Adesivos e santinhos em caixas de medidores podem interferir na leitura de energia

Por ENERGISA

Publicada em 23/09/2026 às 16h00

Adesivos, cartazes e outros materiais colocados sobre a caixa do medidor de energia podem impedir a visualização do consumo e provocar diferenças no faturamento da conta. O alerta é da Energisa Rondônia e ganha atenção durante o período eleitoral, quando aumenta a utilização de materiais de campanha em imóveis.

A orientação é simples: o visor do medidor deve permanecer livre e visível para o leiturista.

O problema ocorre quando adesivos ou cartazes cobrem os números utilizados para registrar o consumo. Dependendo da obstrução, a leitura pode ficar prejudicada ou até mesmo não ser realizada.

O que o consumidor precisa saber

O visor do medidor de energia deve permanecer livre e visível;

Adesivos, cartazes e objetos podem dificultar ou impedir a leitura;

A falta da leitura pode gerar diferenças no faturamento daquele período;

Materiais colados sobre o equipamento também podem danificar o padrão de entrada;

O consumidor não deve manipular componentes elétricos se houver risco de contato com partes energizadas.

O que acontece quando não é possível fazer a leitura?

Como a leitura dos medidores é realizada mensalmente, se a visualização do equipamento fica impedida, o faturamento pode ser feito com base na média dos últimos 12 meses, observadas as regras aplicáveis da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Nessas situações, o valor da fatura pode não refletir exatamente o consumo registrado pelo medidor naquele período. Após a regularização da leitura, eventuais diferenças podem aparecer nas contas seguintes, conforme as regras de faturamento.

Por isso, a recomendação é não cobrir o visor e manter o equipamento em condições que permitam a leitura.

O coordenador de leitura e cadastro da Energisa Rondônia, Edmundo Nogueira, alerta que o problema não se limita ao faturamento.

“Além de dificultarem a visualização dos números necessários para a leitura, materiais colados sobre o visor do medidor podem danificar o padrão de entrada e representar um risco à segurança, especialmente em situações em que o padrão esteja energizado. Por isso, orientamos os clientes a manterem o medidor sempre livre e visível”, afirma.

A recomendação vale para adesivos eleitorais, cartazes, objetos decorativos ou qualquer outro material que impeça a visualização do equipamento.

O consumidor também deve evitar manipular o medidor ou componentes elétricos para retirar materiais quando houver risco de contato com partes energizadas.