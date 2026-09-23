Rumo ao Senado: Sílvia Cristina reúne apoiadores em grande encontro em Vilhena e afirma que “o time do bem não para de crescer”

Por Assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 14h06

A candidata ao Senado Sílvia Cristina (PP) cumpriu uma série de compromissos de campanha em Vilhena nesta terça-feira (22). A agenda incluiu caminhadas, visitas a empresas e entrevistas. À noite, ela se reuniu com apoiadores para encerrar a mobilização no município.

Sílvia esteve acompanhada durante as atividades pelo primeiro suplente de sua chapa, Marcelo Lucas, que é do Cone Sul. A presença dele integrou a agenda da candidata em Vilhena, desde as ações nas ruas até a reunião realizada ao fim do dia.

“É uma crescente em nossa campanha, recebendo cada vez mais manifestações de apoio. As pessoas nas ruas mostram confiança em nosso nome e em Vilhena não foi diferente. Agradecer a todos que nos receberam com muito carinho e dizer que o time do bem não para de crescer, rumo ao Senado”, disse Sílvia.

Marcelo Lucas avaliou que “a mobilização mostrou que Vilhena está fechada com o time do bem, o time do 111 pro Senado. Vamos seguir trabalhando para levar a mensagem de trabalho e de compromissos com a população”.

A passagem por Vilhena reuniu atividades em diferentes pontos da cidade ao longo do dia e terminou com o encontro de apoiadores à noite. A candidata e o primeiro suplente destacaram a recepção recebida no município e afirmaram que seguirão levando a campanha a outras localidades.