Porto Velho terá Hospital Municipal, PS João Paulo II terá alívio de pacientes, disputa pelas vagas à Câmara Federal é ferrenha

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/09/2026 às 13h56

Senadores – Conforme a campanha política vai se afunilando, a pressão entre os candidatos vai aumentando. Interessante que a disputa pelas duas vagas ao Senado, ganha maior espaço na mídia que à sucessão estadual. Provavelmente pelo número de concorrentes a senador, dez, que provoca uma distribuição maior de matérias pelos assessores, além de o trabalho de corpo-a-corpo desenvolvido pelos candidatos, pois ao menos quatro, acreditam que conseguirão ter sucesso e, os demais, têm certeza. Como estão disponíveis somente duas cadeiras, os próximos dias de campanha prometem ser dos mais concorridos com os candidatos trabalhando de forma mais acelerada em busca dos votos dos cerca de 1,2 milhão de eleitores, que estão aptos ao voto no primeiro turno no dia 4 de outubro. É necessário destacar, que eleições ao Senado não tem segundo turno. Os dois mais bem votados serão os eleitos.

Pesquisa – O Instituto Phoenix, especializado em pesquisas, do experiente Juvenil Coelho está com trabalho recente realizado em dez municípios consultando a população sobre a preferência a deputado federal. Rondônia tem oito dos 513 parlamentares na Câmara Federal. Seis deles são candidatos à reeleição. Os dois mais bem votados em 2022, Fernando Máximo (PL), 85.596 votos, e Sílvia Cristina presidente regional do PP, 64.941 votos são candidatos, mas ao Senado. Rondônia, a exemplo de os demais Estados e Distrito Federal tem três senadores e, nas eleições gerais de outubro, duas delas na disputa, que hoje ocupadas por Confúcio Moura, que encerrou a carreira política e Marcos Rogério, que concorre a governador. Confúcio e Rogério presidem em nível estadual o MDB e o PL, respectivamente. A pesquisa (registrada no TRE/RO sob o número RO-00523/2026) foi realizada em dez municípios e apresentou um índice elevado de “não sabe”, “não opinaram”, “nenhum/nulo” e “outros nomes” com números em torno de 52%, ou seja, mais da metade de os entrevistados não candidatos definidos.

Pesquisa II – Os deputados federais Maurício Carvalho (UB), Lúcio Mosquini (PL), coronel Chrisóstomo Moura (PL), assim como os pretendentes a um primeiro mandato como o pastor Evanildo Cruz (PSD), o vereador de Porto Velho, pastor Evanildo Ferreira (PRTB), Jair Montes (Avante), Luiz Cláudio (PSD), Joliane Fúria (PSD), Airton Gurgacz (PDT), além de outros nomes não menos relevantes, inclusive, que já ocuparam cargos públicos-eletivos e querem retomar as atividades políticas são citados pelos entrevistados. É necessário destacar, que Rondônia tem oito cadeiras na Câmara Federal. Seis dos atuais deputados querem se manter no cargo e estão em busca de reeleição, bem estruturados e com uma lista de serviços prestados. Mas também recebem cobranças pelo que poderiam ter feito e deixaram de fazer. Também estão na linha de frente da pesquisa, nomes novos com plenas condições de conseguir vagas na Câmara Federal. Como estamos a 11 dias (4 de outubro) do primeiro turno das eleições, os candidatos, ainda, têm muito chão a percorrer em busca dos votos.

Hospital – Até o final do mês o prefeito Leo Moraes (Podemos), de Porto Velho, entregará o Hospital Municipal. Porto Velho é a única capital do País, que não tem hospital municipal. Devido a isso a demanda de pacientes é toda encaminhada para o Pronto Socorro João Paulo II, que não tem infraestrutura para atender a todos, inclusive do interior, de outros Estados (Amazonas e Acre) e até da Bolívia. O JP está sempre lotado, com pacientes nos corredores, porque não tem condições de disponibilizar melhores condições de conforto. Os trabalhos médicos, de enfermagem, burocráticos são realizados sem problemas devido aos profissionais competentes, dedicados. Os equipamentos são eficientes e modernos, mas não há espaço físico suficiente, situação que certamente será amenizada com o tão esperado HM.

Hospital II – A previsão é de o HM atender cerca de 10 mil pessoas no primeiro ano, além de aproximadamente 19 mil procedimentos médicos, além de exames de raios X, eletrocardiograma, tomografia, ultrassom e outros procedimentos laboratoriais. Méritos para o prefeito Leo Moraes e sua equipe. Dados estatísticos relatam que mais de 60% dos atendimentos no JP II são de acidentes envolvendo motocicletas. Porto Velho tem cerca de 110 mil motocicletas, mais de 40% dos veículos automotores. A municipalidade precisa disciplinar o trânsito colocando os agentes (de trânsito) para não somente multar, mas fiscalizar, orientar, organizar. A maioria de os entregadores de encomendas que utilizam motocicletas não respeita semáforo, ultrapassa pela direita e circula em excesso de velocidade. O estacionamento nos dois lados na Avenida 7 de Setembro, área central tem que ser revisto, assim como os ambulantes que armam as barracas de manhã utilizando a maior parte das calçadas, estacionam os carros ao lado permanecendo o dia todo ocupando as vagas.

Respigo

O elevado número de eleitores consultados pelo Phoenix, ainda, não tem voto definido e demonstra que os candidatos que trabalharem melhor junto ao eleitorado até o dia das eleições, serão favorecidos. Não será surpresa termos candidatos eleitos de inesperada, porque seu nome não constava da relação de prováveis eleitos +++ Quem tiver maior competência e poder de persuasão levará vantagem. O quadro a federal é realmente de indefinição +++ Somente em um grupo político na busca de vagas na Assembleia Legislativa (Ale) temos quatro vereadores de Porto Velho. A princípio, se pretende eleger dois, mas o grupo trabalha para eleger três, porque acreditam, que o deputado Marcelo Cruz (Avante), já está reeleito +++ Os cabos-eleitorais que estão trabalhando na campanha reclamam do abuso econômico de certos grupos políticos. Como estamos na reta final do processo eleitoral, os órgãos fiscalizadores estão acelerando a fiscalização, portanto se cuidem +++ Na sexta-feira (25) o deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), candidato à reeleição promoverá reunião com cabos-eleitorais e simpatizantes em Porto Velho. O encontro será Clube Brasil Mestiço, na Av. Rio Madeira, 6.477, Bairro Nova Esperança, a partir das 19h.

• Faltam 11 dias paras as eleições. Você já escolheu seus candidatos aos diversos cargos que estão em disputa? Seu voto tem validade de 4 anos, por isso vote com o cérebro, não o estômago.

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