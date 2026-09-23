Por Semed/CCS

Publicada em 23/09/2026 às 14h53

Ji-Paraná sedia, de 21 a 25 de setembro, o último ciclo formativo do Programa PAIC/PROALFA, iniciativa voltada às práticas educacionais e à garantia do direito de aprendizagem. O evento reúne professores, gestores e supervisores da rede municipal de ensino, profissionais da educação de Presidente Médici, Alvorada D’Oeste, e lideranças escolares de 13 municípios rondonienses.

PAIC/PROALFA é desenvolvido em parceria com o Tribunal de Contas de Rondônia (TCERO) e prefeituras, com foco no uso de dados de avaliações para criar estratégias de gestão e planejamento pedagógico. As orientações são repassadas nos auditórios da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O programa consiste em avaliações anuais aplicadas aos estudantes para medir o desempenho em língua portuguesa e matemática, que servem como diagnóstico para orientar as intervenções na aprendizagem.

Durante a semana, os participantes têm momentos de formação, reflexão pedagógica, análise de resultados e compartilhamento de experiências desenvolvidas em sala de aula. A proposta é reforçar o trabalho das equipes escolares e ampliar o uso de estratégias para contribuir à melhoria da aprendizagem.

A presença de membros de diferentes redes de ensino também possibilita a troca de experiências entre profissionais e políticas municipais de ensino, que fortalecem a atuação conjunta em torno de objetivos comuns na educação.

A realização do ciclo formativo reforça a formação continuada dos profissionais da educação e do trabalho integrado entre gestores, professores e equipes pedagógicas para garantir avanços no processo de ensino e aprendizagem.

De acordo com o titular da Semed, Robson Casula, ao receber profissionais de diversos municípios, a Prefeitura Ji-Paraná reafirma o compromisso com a cooperação entre as redes de ensino e com a construção de práticas pedagógicas mais efetivas para assegurar o direito de aprender de cada estudante.