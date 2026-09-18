Entidades que atuam na defesa dos direitos de crianças e adolescentes podem se inscrever no Processo Eleitoral do CMDCA

Organizações da Sociedade Civil: atenção ao prazo! As entidades que atuam na defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes ainda podem se inscrever para participar do Processo Eleitoral do CMDCA – Biênio 2026/2028.
Inscrições até 18 de setembro
Casa dos Conselhos
Das 8h às 13h
A eleição será realizada no dia 25 de setembro, das 8h às 11h, também na Casa dos Conselhos.
A participação das organizações fortalece a representação da sociedade civil e contribui para a construção das políticas voltadas às crianças e aos adolescentes do nosso município.
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