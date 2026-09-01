Dr. Fernando Máximo fala de saúde, estradas e segurança em entrevista de alcance estadual

Por Assessoria

Publicada em 01/09/2026 às 08h10

O candidato ao Senado pelo PL Dr. Fernando Máximo foi entrevistado na manhã desta segunda-feira (31) pelo programa Microfone Aberto, da Massa FM, em Porto Velho. A participação integrou a série de entrevistas da emissora com candidatos ao Senado nas eleições de 2026 e abordou a trajetória de Dr. Fernando Máximo, além de propostas para saúde, infraestrutura, segurança pública e desenvolvimento de Rondônia.

Médico e ex-secretário de Estado da Saúde, ele falou com propriedade sobre cada um desses assuntos.

Na infraestrutura, defendeu a pavimentação de trechos que ainda dificultam a ligação entre regiões do estado. Citou os cerca de 25 quilômetros entre Mirante da Serra e Tarilândia, aproximadamente 30 quilômetros entre Campo Novo e Buritis e a ligação entre Cujubim e Machadinho.

“Nós temos alguns distritos grandes, por exemplo, União Bandeirantes. Tem 20 mil habitantes ali e não tem asfalto. Pelo amor de Deus, tem que começar a fazer o asfalto”, afirmou.

Para o candidato, a infraestrutura deve avançar também em trechos estratégicos para facilitar o transporte de grãos, gado, ovinos e suínos e integrar diferentes regiões do estado. “A infraestrutura é fundamental e nós temos que atacar muito”, resumiu.

A BR-319 foi outro ponto abordado. Dr. Fernando Máximo defendeu a conclusão da rodovia e citou um projeto de sua autoria na Câmara Federal que propõe transformar a estrada em área de segurança nacional e criar mecanismos para viabilizar sua pavimentação.

Na segurança pública, lembrou sua atuação como deputado federal e a destinação de 200 fuzis para as polícias Civil e Militar, além de outros 20 para a Polícia Penal. Para ele, a estrutura das forças de segurança deve ser acompanhada de uma gestão capaz de organizar as contas e os serviços públicos.

Na saúde, área de sua formação e de sua experiência administrativa, defendeu a ampliação da capacidade de atendimento e do acesso da população aos serviços.

Sobre produção e meio ambiente, defendeu o uso econômico das áreas já abertas, sem avanço sobre novas áreas de floresta.

“Sou contra qualquer tipo de desmatamento a mais, porém onde já está desmatado, tem que produzir”, destacou.

A experiência adquirida no Executivo estadual e no Congresso, segundo o Dr. Fernando Máximo, também será importante para a articulação dos recursos destinados a Rondônia. No Senado, ele pretende atuar em conjunto com o governo estadual e com os municípios para aproximar as demandas locais do orçamento federal, acompanhar a destinação das verbas e contribuir para que os investimentos tenham planejamento e execução.

Nesse cenário, a eventual atuação ao lado de Marcos Rogério, candidato ao governo de Rondônia, é apresentada por Dr. Fernando Máximo como uma forma de integrar as ações do Estado às articulações em Brasília.

“A intenção é unir conhecimento dos trâmites federais, capacidade de articulação e planejamento para viabilizar investimentos em áreas como saúde, infraestrutura, segurança e desenvolvimento”, finalizou.