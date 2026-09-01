Por Assessoria

Publicada em 01/09/2026 às 08h10

"Eu acredito em um mandato que escuta. É conversando com as famílias, com as lideranças e com quem vive a realidade de cada lugar que conseguimos entender as prioridades e trabalhar para que as soluções cheguem." A afirmação é do deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho 4444 (Federação União Progressista), durante encontro com famílias realizado neste domingo (30), em um residencial de Porto Velho. A reunião reuniu moradores e apoiadores para uma conversa sobre o trabalho desenvolvido pelo parlamentar e os próximos desafios de Rondônia.



Ao agradecer o apoio, Maurício reforçou a marca que tem defendido ao longo da campanha: a presença nos municípios e o contato direto com as pessoas, a convicção de que presença de verdade é entrega, e não aparição de época em época.



O deputado destacou que percorrer Rondônia durante a campanha é também uma oportunidade de prestar contas do mandato e de ouvir o que ainda falta fazer. "Tenho muito trabalho para mostrar, mas também quero saber o que ainda precisamos fazer. É por isso que faço questão de estar presente, conversar e olhar nos olhos das pessoas", ressaltou Maurício Carvalho, deputado federal e candidato à reeleição.



O encontro teve momentos de descontração com as famílias e contou ainda com a presença de apoiadores e de equipes de candidaturas parceiras na capital. Maurício segue com agenda por Porto Velho e pelo interior nesta semana, defendendo a continuidade de um mandato pautado pelo diálogo, pela presença e pela transformação das demandas da população em trabalho e resultados.