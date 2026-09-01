Jean Oliveira e Márcia Oliveira lançam oficialmente campanha neste sábado em Alta Floresta

Por Ricardo Barros

Publicada em 01/09/2026 às 08h20

O deputado estadual Jean Oliveira (25140) e Márcia Oliveira (2525), candidata a deputada federal, realizam neste sábado, 5 de setembro, o lançamento oficial de suas campanhas em Alta Floresta D’Oeste.



O encontro está marcado para 9h, no Recanto do Peixe, e deverá reunir apoiadores, lideranças políticas e moradores de Alta Floresta D’Oeste e de outros municípios da região.



Jean Oliveira concorre à reeleição para o quinto mandato consecutivo como deputado estadual de Rondônia. Já Márcia Oliveira disputa uma vaga na Câmara dos Deputados, ampliando a participação da família Oliveira na disputa eleitoral deste ano.



O lançamento marca o início oficial da mobilização das duas candidaturas na região. Durante o encontro, Jean e Márcia deverão conversar com apoiadores e apresentar as principais bandeiras que pretendem defender durante a campanha eleitoral.



Jean Oliveira disputa a reeleição para a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) com o número 25140, enquanto Márcia Oliveira concorre a deputada federal com o número 2525.



Serviço



Lançamento oficial da campanha de Jean Oliveira e Márcia Oliveira



Data: sábado, 5 de setembro

Horário: 9h

Local: Recanto do Peixe

Cidade: Alta Floresta D’Oeste (RO)