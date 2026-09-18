Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (18)

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 18/09/2026 às 08h56

A agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (18) inclui debates ao vivo, sabatinas e entrevistas para veículos de comunicação. Também estão previstas visitas a feira e bairro, além de encontro com representantes do setor industrial e em projeto social.

Augusto Cury (Avante)

Participa de debate ao vivo no YouTube do Metrópoles

Clariana Barão (DC)

Em Caruaru (PE), participa da feira de artesanato e visita o bairro Alto do Moura



Edmilson Costa (PCB)

Passa o dia em São José do Rio Preto. Às 11h faz panfletagem no calçadão. Às 17h,participa de panfletagem no terminal urbano.

Flávio Bolsonaro (PL)

Concede entrevista ao Jornal da Record

Hertz Dias (PSTU)

Concede entrevista no Morro dos Prazeres no projeto social PZR Fábrica de Talentos

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Participa, às 19h, do ato Brasil Pronto pra Mais, na Rua Dom Pedro II, no centro de Guarulhos.

Renan Santos (Missão)

O candidato participa de carreta pelo Rio Grande do Sul. Às 14h, estará no ponto de encontro na Rua Torta, em Gramado. Às 18h30, estará na PUC RS, em Porto Alegre. Às 20h, vai ao CTG Vaqueano da Tradição, em Porto Alegre.

Romeu Zema (Novo)

Participa de debate ao vivo no YouTube do Metrópoles

Ronaldo Caiado (PSD)

Participa de sabatina do programa "Café com a Gazeta". Também se reúne com conselheiros do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial



Rui Costa Pimenta (PCO)

Às 13h, participa de entrevista na TV 247.

Samara Martins (UP)

Participa de debate ao vivo no YouTube do Metrópoles

Wilson Grassi (Democrata)

Concede entrevista ao jornal O Tempo (MG)

O candidato Leonardo Avalanche (PRTB) não divulgou agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.