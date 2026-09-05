Célio Lopes lança campanha para deputado federal nesta segunda-feira em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 05/09/2026 às 08h10

Célio Lopes inicia oficialmente nesta segunda-feira (7), em Porto Velho, sua campanha ao cargo de deputado federal. O lançamento acontece às 18h, no Monarka, e deve reunir apoiadores, lideranças políticas, amigos e representantes de diferentes segmentos da sociedade.

O evento marca uma nova etapa na trajetória política de Célio, retorna ao cenário eleitoral com a proposta de ampliar sua atuação e levar ao debate nacional as demandas de Rondônia.

Durante o encontro, estão previstos discursos e a apresentação das principais propostas da candidatura, além de um momento de diálogo com apoiadores e convidados.

Célio Lopes ganhou projeção nas últimas eleições municipais, quando disputou a Prefeitura de Porto Velho e conquistou quase 30 mil votos. O resultado fortaleceu seu nome no cenário político da capital e passou a integrar a trajetória eleitoral que agora se amplia para todo o estado.

Na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, Célio pretende construir uma campanha presente nos municípios, ouvindo diferentes realidades de Rondônia e transformando as demandas apresentadas pela população em pautas de atuação no Congresso Nacional.

Um novo desafio

Ao longo da pré-campanha, Célio percorreu municípios e comunidades de Rondônia, participando de reuniões com lideranças e moradores e conhecendo de perto demandas relacionadas à saúde, infraestrutura, desenvolvimento regional, educação e geração de oportunidades.

A proposta é manter esse contato durante toda a campanha, fortalecendo uma candidatura baseada na presença, na escuta e no diálogo com a população.

Após o lançamento, a expectativa é de intensificação da agenda pelo estado, com novas visitas aos municípios e ampliação da rede de apoiadores.

O encontro desta segunda-feira será o primeiro grande marco da campanha. A concentração começa às 18h, no Monarka, em Porto Velho.

Com uma trajetória eleitoral consolidada na capital e agora diante de um desafio estadual, Célio Lopes inicia a disputa defendendo uma atuação próxima da população e voltada à representação de Rondônia no Congresso Nacional.