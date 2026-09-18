Cabixi destaca recursos para saúde, educação, infraestrutura e agricultura em apoio a Jean Oliveira

Por Assessoria

Publicada em 18/09/2026 às 08h40

A sólida relação construída com Cabixi, Cone Sul de Rondônia, por meio de ações e recursos destinados para setores estratégicos, foi destacada durante reunião organizada pelo prefeito da cidade, Silvano de Almeida, ao declarar apoio para o candidato a deputado estadual Jean Oliveira, que busca o quinto mandato. Os recursos pontuados são mais de R$ 9 milhões em emendas parlamentar para o desenvolvimento do município e a melhoria dos serviços oferecidos à população.

Realizada na noite de terça-feira (15), a reunião contou com a presença de lideranças políticas e representantes da comunidade, bem como do próprio prefeito Silvano de Almeida que aproveitou a ocasião para apresentar um balanço de ações destinadas ao município em áreas como saúde, infraestrutura, educação e agricultura, consideradas prioritárias pela administração e o apoio recebido por Jean Oliveira.

“Trata-se de uma questão de reconhecimento baseado no trabalho que Jean Oliveira já desenvolveu em prol de Cabixi. Para nós, é importante ter alguém que conheça as necessidades do município e esteja disposto a continuar trabalhando para trazer recursos e melhorias para a nossa população”, disse o prefeito destacando que, nenhum outro parlamentar foi tão atuante para Cabixi.

MAIS DE R$ 9 MILHÕES

Para se ter uma ideia dos recursos destinados e que chegaram para as contas da Prefeitura de Cabixi, foram R$ 3 milhões para infraestrutura; R$ 1 milhão para aquisição de medicamentos; R$ 2 milhões para aquisição de colheitadeira; R$ 1 milhão para realização de cirurgias eletivas, além de outras áreas.

“Tenho um sentimento de gratidão por Cabixi desde meu primeiro mandato. Recebo o apoio deste município com muita responsabilidade. Dessa forma, comprovamos que, quando existe compromisso e parceria, conseguimos transformar recursos em ações concretas para a população”, enfatizou.

Jean Oliveira também destacou a confiança do prefeito e a importância da união de esforços. “Agradeço a confiança do prefeito Silvano e juntos estaremos buscando recursos para atender as prioridades do município e melhorar a vida da população. Cabixi me acolheu por acreditar no meu trabalho e hoje temos uma agricultura mais forte, uma infraestrutura melhor e pequenos agricultores sendo mais bem assistidos”, frisou.

Na ocasião, Jean Oliveira mencionou a parceria com a candidata a deputada federal, Márcia Oliveira, destacando a possibilidade de atuarem conjuntamente na busca por investimentos e ações voltadas ao desenvolvimento de Rondônia.

O apoio a Jean Oliveira ganhou força durante o encontro com outras manifestações de lideranças políticas e representantes da comunidade. Os discursos destacaram a atuação do candidato à reeleição e o reflexo para o município. O autônomo Vilson da Cerâmica, ao ter uso da palavra, deixou evidente a expressão: “em time que está ganhando, não se mexe”, em referência ao trabalho desenvolvido por Jean Oliveira e aos resultados alcançados em Cabixi.

O pastor Vanderley José enalteceu as ações desenvolvidas e o olhar atento para as demandas de Cabixi. “São recursos que refletem no desenvolvimento deste município. Tenho acompanhado a trajetória de Jean Oliveira que tem um histórico de ações que impulsionam o crescimento desta cidade e, por isso, tem nosso reconhecimento”, disse.

A manifestação de apoio em Cabixi reforça uma parceria construída ao longo dos anos com base em trabalho, presença e destinação de recursos. Para Jean Oliveira, cada investimento representa mais do que números: significa atendimento, oportunidade e melhoria na vida das pessoas.