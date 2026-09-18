Após críticas de Trump, Carney propõe

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 18/09/2026 às 09h32

"Não estou propondo um terceiro bloco com o objetivo de nos tornarmos uma grande potência rival, apenas com melhores modos. Não buscamos poder para dominar os outros. Pelo contrário, buscamos resiliência para que ninguém, absolutamente ninguém, possa controlar nossos mercados abertos, prejudicar nossa soberania, ameaçar nossa integridade territorial ou minar nossas liberdades, nossas democracias e nosso Estado de Direito."

Assim como Ursula von der Leyen na véspera, Mark Carney não citou Donald Trump em discurso ao Parlamento Europeu. Recados ao presidente americano, no entanto, se empilharam durante a fala de pouco mais de 20 minutos do primeiro-ministro canadense, nesta quinta-feira (17), em Estrasburgo.

Horas antes, Trump havia reagido mal ao anúncio de que a União Europeia convidou o Canadá para se tornar um membro associado do bloco, um tipo de adesão inexistente até aqui. "Se eles fizerem isso, se eu achar que se trata de um ato hostil, vou impor tarifas muito pesadas ou interromper o comércio com a Europa em muitos setores", declarou o presidente na noite de quarta-feira.

Trump também chamou a proposta de "ridícula". Carney respondeu logo após deixar o púlpito do hemiciclo, como o Parlamento é chamado devido a seu formato. "Ninguém vai ditar nossa cultura nem com quem podemos firmar acordos internacionais."

Secção executiva

Em tom mais diplomático, afirmou que "um Canadá mais forte e resiliente seria um parceiro mais efetivo para os EUA". Os dois países estão comercialmente conflagrados desde agosto, com tarifas de 50% do lado americano e retaliação "dólar por dólar" do outro.

Com cerca de 70% das exportações voltadas ao vizinho, o Canadá intensificou a procura por novos parceiros comerciais, pondo em prática o que Carney, no Fórum Econômico de Davos, no começo do ano, vaticinou como união das potências médias.

Agora, foi além, descrevendo que, combinadas, as forças de Canadá e UE permitiriam a criação "da próxima ordem mundial". Uma ordem mais "justa, estável e próspera".

Força e resiliência foram alguns dos termos que Carney repetiu com ênfase em seu discurso em Estrasburgo, inteiramente voltado à proposta de associação. Recebido com entusiasmo e pedidos de selfie por vários eurodeputados -líder dos Verdes, a alemã Terry Reintke vestia uma camisa de Sidney Crosby, capitão da seleção de hóquei do Canadá-, o premiê começou desfiando pontos de contato históricos entre os dois lados do Atlântico.