SINTERO celebra assinatura do PCCR da Educação em Itapuã do Oeste

Por Camila Pinheiro

Publicada em 05/08/2026 às 08h23

A luta pela valorização dos profissionais da educação de Itapuã do Oeste alcançou uma importante conquista. Após cerca de um ano de negociações, foi assinado o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos trabalhadores da educação do município. O projeto agora será encaminhado à Câmara Municipal para apreciação e votação.

A assinatura do PCCR é resultado do trabalho conjunto da comissão de negociação, formada por representantes da administração municipal e dos servidores, com participação ativa do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO). Durante todo o processo, o sindicato atuou acompanhando cada etapa das discussões, defendendo os direitos da categoria.

Ao longo desse período, foram realizadas diversas reuniões técnicas, análises e debates que possibilitaram a construção de um consenso entre os representantes dos trabalhadores e a administração municipal. O diálogo foi fundamental para que se chegasse a um acordo capaz de atender às reivindicações da categoria e, ao mesmo tempo, respeitar os aspectos legais e administrativos do município.

A solenidade de assinatura contou com a presença do prefeito de Itapuã do Oeste, da secretária municipal de Educação, da presidente da Câmara Municipal, de alguns vereadores e servidores e de membros da Comissão Municipal de Educação.

Para a presidenta Dioneida Castolidi: “A assinatura do PCCR em Itapuã é resultado da união da categoria, da persistência da comissão de negociação e do compromisso do SINTERO em defender a valorização profissional e uma carreira estruturada para os servidores da educação. Agora, vamos acompanhar a tramitação do projeto na Câmara Municipal, confiantes de que os vereadores reconhecerão a importância desse avanço para toda a comunidade escolar."

O sindicato continuará atuando em defesa da valorização dos profissionais da educação e do fortalecimento da educação pública em todas as cidades de Rondônia.