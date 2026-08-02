Samuel Costa afirma que educação transformou sua vida e apresenta propostas para ampliar oportunidades em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 02/08/2026 às 10h30

Porto Velho (RO) – O candidato ao Governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, voltou a colocar a educação no centro de sua campanha eleitoral. Filho de professores da rede pública, advogado, professor e cientista político, Costa afirma que sua própria trajetória demonstra o poder transformador do ensino e defende um conjunto de políticas voltadas à ampliação do acesso à educação, da alfabetização ao ensino superior.

Durante agenda de campanha, Samuel Costa afirmou que a educação será prioridade absoluta de um eventual governo e destacou suas origens no bairro Nacional, na Zona Norte de Porto Velho.

“Eu sou a prova de que a educação pode transformar a vida das pessoas. Saí do bairro Nacional, às margens do Rio Madeira, na Zona Norte de Porto Velho, uma comunidade que por muito tempo foi conhecida como a maior favela de Rondônia e uma das maiores do Brasil. Mas tive acesso às oportunidades e aos encaminhamentos necessários para mudar minha história. Só a educação é capaz de transformar vidas. É por isso que, no nosso governo, ela será prioridade absoluta. Vamos garantir que os filhos e as filhas dos trabalhadores e das trabalhadoras tenham acesso a uma educação de qualidade, possam conquistar empregos dignos, realizar seus sonhos e construir um futuro melhor para si e para suas famílias.”

O candidato também defendeu a educação como instrumento de liberdade e emancipação social. Em publicação nas redes sociais, Samuel Costa afirmou que “estudar é o maior ato de rebeldia contra o sistema”, argumentando que o conhecimento desenvolve pensamento crítico, amplia oportunidades e rompe ciclos históricos de desigualdade.

“Estudar é o maior ato de rebeldia contra o sistema. O verdadeiro conhecimento liberta, faz as pessoas pensarem por si mesmas e amplia as oportunidades de construir um futuro melhor.”

Segundo Samuel Costa, existe uma diferença entre uma educação voltada apenas para formar mão de obra e outra comprometida com a formação de cidadãos críticos, conscientes e preparados para transformar a realidade.

As declarações estão alinhadas às propostas apresentadas pelo candidato para a área da educação. Entre elas, destacam-se a implantação de escolas de tempo integral em toda a rede estadual, a criação de um Pé-de-Meia estadual para incentivar a permanência dos estudantes na escola, a integração das famílias de baixa renda às políticas sociais e a criação da Universidade Estadual de Rondônia, iniciativa que, segundo ele, ampliará o acesso ao ensino superior público em todas as regiões do estado.

Samuel Costa também defende a valorização dos profissionais da educação, investimentos em ciência, tecnologia e inovação, além da ampliação de oportunidades para jovens rondonienses ingressarem no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional.

Para o candidato, investir em educação significa investir diretamente no desenvolvimento econômico, na redução das desigualdades sociais e na prevenção da violência. Ele sustenta que a escola deve formar cidadãos livres, capazes de pensar criticamente e construir um futuro com mais oportunidades.

Ao apresentar suas propostas, Samuel Costa reforçou que pretende fazer da educação o principal eixo de um eventual governo, afirmando que o acesso ao conhecimento é a ferramenta mais eficaz para promover mobilidade social e garantir que os filhos e filhas da classe trabalhadora tenham condições de realizar seus sonhos e construir uma vida com dignidade.