Briga de casal termina com homem esfaqueado em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 02/08/2026 às 10h40

Na noite deste sábado, 01 de agosto de 2026, uma possível tentativa de homicídio foi registrada na avenida Tancredo Neves, nas proximidades da avenida Paraná, em Vilhena (RO).

De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem, uma briga de casal teria terminado com um homem esfaqueado. A vítima apresentava intenso sangramento na região da cabeça, além de um corte no rosto.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e prestou os primeiros atendimentos no local e em seguida, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena para receber atendimento médico.

Duas guarnições da Polícia Militar estiveram na cena da ocorrência, realizando o levantamento das informações e confeccionando o registro da ocorrência, que será encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), responsável pela investigação do caso.