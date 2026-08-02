Pré-candidata ao Senado Silvia Cristina convida para convenção da federação União Progressista

Por Assessoria

Publicada em 02/08/2026 às 10h30

A presidente regional do Partido Progressista e pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina, reforçou o convite aos filiados ao partido, pré-candidatos, apoiadores e a população em geral, para a grande convenção da federação União Progressista e demais partidos aliados, na próxima segunda-feira (03), às 18h, no auditório da Unopar, em Porto Velho.

“Nosso convite para este ato democrático que vai oficializar a nossa pré-candidatura ao Senado e dos demais pré-candidatos da federação e das demais siglas aliadas. Nosso partido Progressistas está pronto para mais esse momento e contamos com a presença dos nossos amigos, filiados, apoiadores e simpatizantes”, disse Sílvia Cristina.

Sílvia Cristina terá o nome como pré-candidata ao Senado homologado em convenção, ao lado do primeiro suplente, o produtor rural Marcelo Lucas, e o segundo suplente, o policial civil Rodrigo Marinho.