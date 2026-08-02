O TEMPO E A TEMPERATURA: confira a previsão do tempo para a Região Norte neste domingo (2)

Por Viviane Bessa

Publicada em 02/08/2026 às 10h00

A Região Norte terá condições variadas de tempo neste domingo (2). A chuva mais intensa permanece concentrada no oeste da região, enquanto o Tocantins continua sob influência de ar mais seco, favorecendo o tempo firme, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Acre, a previsão é de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o estado. Em Rio Branco, a temperatura varia entre 21°C e 31°C.

Em Rondônia, o cenário também é de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões. Porto Velho terá mínima de 24°C e máxima de 32°C.

No Amazonas, o céu permanece com muitas nuvens e chuva isolada na maior parte do estado. Em Manaus, os termômetros variam entre 25°C e 34°C.

Em Roraima, o predomínio será de muitas nuvens em todo o estado. Em Boa Vista, a mínima prevista é de 25°C e a máxima de 34°C.

No Pará, há possibilidade de chuva isolada no Nordeste Paraense, no Marajó e na Região Metropolitana de Belém. Nas demais áreas, a previsão é de muitas nuvens. Em Belém, a temperatura varia entre 24°C e 34°C.

No Amapá, são esperadas muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada em todo o estado. Em Macapá, os termômetros ficam entre 25°C e 34°C.

No Tocantins, o tempo permanece firme, com predomínio de poucas nuvens em todas as regiões. Em Palmas, a mínima será de 20°C e a máxima de 34°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).