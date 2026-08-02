Marcelo Cruz (Avante) e Pastor Evanildo (PSD) têm candidaturas oficializadas em convenção e reúnem multidão em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 02/08/2026 às 10h20

A convenção conjunta do PSD, Avante, PRD e Solidariedade, realizada no último sábado (1º), no Villa Privilege, em Porto Velho, oficializou as candidaturas do Pastor Evanildo (PSD) ao cargo de deputado federal e do deputado estadual Marcelo Cruz (Avante), que disputará a reeleição para a Assembleia Legislativa de Rondônia. O evento também confirmou Adailton Fúria (PSD) como candidato ao Governo de Rondônia e Everton Leoni (PSD) como candidato a vice-governador.

A convenção reuniu um grande público e transformou o espaço em um dos principais pontos de mobilização política do fim de semana no estado. Caravanas de apoiadores chegaram de diversas cidades do interior de Rondônia, muitas delas em ônibus organizados por lideranças regionais, demonstrando apoio aos candidatos e fortalecendo o ato partidário.

Além de filiados e lideranças políticas, o evento contou com a participação de representantes de diferentes municípios rondonienses. A mobilização marcou o encerramento da fase de convenções partidárias e o início de uma nova etapa da disputa eleitoral, com as candidaturas oficialmente aprovadas pelos partidos.

Pastor Evanildo passa a disputar oficialmente uma vaga na Câmara dos Deputados. Vereador em Porto Velho, ele afirma que pretende levar ao Congresso Nacional a experiência adquirida no Legislativo Municipal, defendendo pautas voltadas ao fortalecimento da família, da liberdade religiosa, do desenvolvimento social e da melhoria dos serviços públicos para a população de Rondônia.

"Recebo essa homologação com muita gratidão e responsabilidade. Nossa candidatura nasce do compromisso de servir às pessoas, defender a família, os princípios cristãos e trabalhar por mais oportunidades para todos os municípios de Rondônia. Vamos percorrer o estado ouvindo a população e apresentando propostas que façam a diferença na vida das pessoas”, falou pastor Evanildo.

Já Marcelo Cruz entra na disputa pela reeleição para deputado estadual após dois mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa de Rondônia. Ao longo de sua trajetória parlamentar, destacou-se por ações nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, agricultura, assistência social e fortalecimento dos municípios. Também exerceu a presidência da Assembleia Legislativa, período em que conduziu importantes pautas voltadas ao desenvolvimento do estado.

"Ser oficialmente candidato à reeleição representa a renovação da confiança e da missão que assumi com cada cidadão de Rondônia. Nos últimos anos, trabalhamos por todos os municípios, destinando investimentos, aprovando projetos importantes e fortalecendo políticas públicas. Quero continuar esse trabalho com responsabilidade, transparência e dedicação, sempre buscando mais desenvolvimento e qualidade de vida para a nossa população", afirmou Marcelo Cruz.

A convenção também reforçou a aliança política em torno da candidatura de Adailton Fúria ao Governo de Rondônia. Ao lado de Everton Leoni, candidato a vice-governador, Fúria apresentou a união entre os partidos como um projeto voltado ao desenvolvimento do estado, com propostas para ampliar investimentos, fortalecer os municípios e aprimorar a prestação dos serviços públicos.

"Hoje iniciamos uma nova etapa da nossa caminhada. Esta convenção representa a união de pessoas que acreditam no potencial de Rondônia e querem construir um estado mais desenvolvido, com mais investimentos, geração de empregos e qualidade de vida para a população. Temos ao nosso lado candidatos preparados e comprometidos com o povo. Marcelo Cruz e Pastor Evanildo representam esse espírito de trabalho, responsabilidade e dedicação. Vamos percorrer todos os municípios, apresentar nossas propostas e construir, junto com a população, um projeto sério para o futuro de Rondônia", afirmou Adailton Fúria.

O clima durante toda a noite foi de entusiasmo entre os apoiadores. Bandeiras, faixas e manifestações de apoio marcaram a convenção, que reuniu representantes de diferentes regiões de Rondônia. A presença de caravanas vindas do interior evidenciou a mobilização das bases partidárias e o envolvimento de lideranças locais.

A oficialização das candidaturas representa um passo importante para Marcelo Cruz e Pastor Evanildo, que agora passam a disputar oficialmente as eleições de 2026. A partir da homologação em convenção e do posterior registro junto à Justiça Eleitoral, ambos seguem para a campanha apresentando suas propostas aos eleitores rondonienses.

Com a convenção concluída, PSD, Avante, PRD e Solidariedade dão início a uma nova fase da disputa eleitoral em Rondônia. A oficialização das candidaturas de Pastor Evanildo, Marcelo Cruz, Adailton Fúria, Everton Leoni e dos demais candidatos consolida a chapa apresentada pelas legendas para as eleições de 2026 e marca o início da agenda de campanha em todo o estado.