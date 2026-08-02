Em visita ao bairro Socialista, Célio Lopes ouve reclamações sobre falta de medicamentos na rede municipal

Por Assessoria

Publicada em 02/08/2026 às 10h10

O pré-candidato a deputado federal Célio Lopes esteve na última sexta- feira (01) no bairro Socialista, na Zona Leste de Porto Velho, onde conversou com moradores e lideranças comunitárias para ouvir as principais demandas da região.

Durante a visita, uma das reclamações mais frequentes apresentadas pela população foi a dificuldade para encontrar medicamentos básicos nas farmácias populares municipais. Entre os itens citados pelos moradores está a dipirona, medicamento amplamente utilizado para o controle de dores e febre.

Segundo relatos, a falta do remédio tem gerado transtornos principalmente para famílias de baixa renda, que dependem do abastecimento da rede pública para garantir o acesso a medicamentos essenciais.

A agenda faz parte de uma série de visitas que Célio Lopes vem realizando em diferentes bairros da capital com o objetivo de ouvir de perto as necessidades da população e conhecer a realidade enfrentada pelos moradores.

“É importante estar presente nas comunidades, conversar com as pessoas e entender os desafios que elas enfrentam no dia a dia. São essas conversas que ajudam a construir uma visão mais clara das prioridades da nossa população”, destacou.

Além da questão relacionada à saúde, moradores também apresentaram demandas ligadas à infraestrutura urbana, segurança pública e melhorias nos serviços oferecidos à comunidade.

Para as lideranças locais, a presença de representantes políticos nos bairros é uma oportunidade para dar visibilidade a problemas que afetam diretamente a qualidade de vida da população. Os moradores reforçaram a expectativa de que questões como o abastecimento de medicamentos recebam atenção dos gestores públicos e sejam solucionadas o mais breve possível.

A visita ao bairro Socialista integra a agenda de escuta e diálogo que Célio Lopes vem desenvolvendo em Porto Velho e em municípios do interior de Rondônia, ouvindo lideranças, trabalhadores e moradores sobre os desafios e perspectivas para o futuro do estado.