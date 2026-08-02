Carro capota após colisão com carreta na Estrada da Penal
Por pvhnoticias.com
Publicada em 02/08/2026 às 10h50
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 O grave acidente envolvendo um carro modelo Renaut Kwid e uma carreta ocorreu na manhã deste domingo (02), na Estrada da Penal, próximo ao presídio Colônia Agrícola Penal, zona rural em Porto Velho.

 O motorista do caminhão contou que seguia sentido a área urbana, quando viu o Kwid no sentido contrário invadindo a frente.

 O caminhoneiro relatou que tentou desviar o máximo para evitar a batida frontal, mas o veículo ainda colidiu na lateral e capotou várias vezes na via.

Apesar da gravidade do acidente os dois ocupantes do Kwid não tiveram ferimentos e recusaram atendimento do Samu. Policiais Penais acionaram a PM para registro da ocorrência. 

Polícia Acidente
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