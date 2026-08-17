Pacto pela Educação: Candidatos ao Governo são convidados a firmar compromisso para a Gestão 2027-2030

Por Assessoria

Publicada em 17/08/2026 às 13h40

No próximo dia 25 de agosto, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia e demais instituições parceiras vão realizar o evento Pacto pela Educação: Compromisso para a Gestão Estadual 2027-2030, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado.

Na ocasião, será realizada a apresentação da Carta de Compromissos pela Educação em Rondônia aos candidatos ao Governo do Estado, que serão posteriormente convidados a assiná-la, assumindo o compromisso público com a efetividade das políticas educacionais no território rondoniense.

A Carta de Compromissos é um documento que reúne diretrizes prioritárias para a educação estadual previamente elaboradas e definidas em reuniões, seminários e encontros técnicos no âmbito do Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação (GAEPE-RO), do qual participam gestores públicos, órgãos de controle, do Poder judiciário, do Poder Legislativo e membros da sociedade civil.

A Defensoria Pública destaca que a assinatura do Pacto pela Educação formaliza a adesão de candidatas e candidatos a uma agenda de compromissos com a educação infantil em Rondônia. De caráter institucional e suprapartidário, a iniciativa busca assegurar que a educação e a proteção dos direitos de crianças e adolescentes estejam entre as prioridades da gestão estadual nos próximos quatro anos.

Serviço Evento: Pacto pela Educação: Compromisso para a Gestão Estadual 2027-2030 Data: 25 de Agosto Horário: A partir das 17h30 Local: Auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia Endereço: Av. Farquar, nº 2562, bairro Olaria – Porto Velho/RO