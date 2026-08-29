O TEMPO E A TEMPERATURA: sábado mantém calor no Norte, mas chuvas ganham força na porção oeste

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 29/08/2026 às 08h00

O INMET indica que o sábado (29) na Região Norte segue com temperaturas elevadas, embora ligeiramente mais amenas que na sexta-feira.

Em Manaus (AM), a mínima esperada é de 26°C e a máxima de 35°C, com umidade do ar em torno de 45% a 90% ao longo do dia. O destaque fica para o oeste da região, onde o avanço de nebulosidade mais densa sobre o Amazonas deve provocar chuva isolada e possibilidade de trovoadas, sobretudo no período da tarde e da noite.

Já no leste do Pará e no Amapá, o tempo tende a ficar parcialmente aberto, com sol entre nuvens. Os ventos permanecem fracos, girando entre noroeste e leste.

O INMET reforça o alerta para o risco de temporais rápidos, com rajadas de vento, nas áreas de maior instabilidade da Região Amazônica.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).