O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte terá chuva isolada e temperaturas elevadas nesta quarta-feira (26)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 26/08/2026 às 08h00

A Região Norte terá uma quarta-feira de muitas nuvens e ocorrência de chuva isolada em diferentes áreas. No Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará há previsão de períodos de instabilidade, principalmente durante a manhã, tarde e noite.



Em Boa Vista, a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia, com temperaturas entre 26 e 34°C. Em Manaus, a mínima será de 26°C e a máxima de 36°C, com chuva isolada pela manhã e possibilidade de chuva à noite.

Porto Velho terá temperaturas entre 25 e 38°C, com muitas nuvens e chuva isolada durante o dia. Em Rio Branco, os termômetros variam de 23 a 33°C, também com muitas nuvens e chuva isolada. Belém terá mínima de 24°C e máxima de 34°C, com chuva isolada à tarde e à noite. Macapá terá entre 25 e 32°C, com possibilidade de chuva isolada ao longo do dia.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).