Semdes promove atividades educativas com alunos do Pré I e Pré II da escola municipal Gabriel Balmant

Por Assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 08h42

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, promoveu nesta terça-feira (25), uma série de atividades relacionadas à primeira infância com alunos do Pré I e Pré II da escola municipal Gabriel Balmant Neves.

Psicólogos da equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social – CREAS falaram para cerca de 40 estudantes sobre temas como direitos da criança, convivência familiar e comunitária, respeito, proteção e cuidado. Os assuntos foram abordados por meio de brincadeiras e outras atividades lúdicas, de fácil compreensão para a faixa etária alvo da ação.

A primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, alertou sobre a importância da primeira infância para o futuro das crianças. “Esta fase compreende os primeiros anos de vida e é fundamental para a evolução emocional, cognitiva e social, e os cuidados que a criança recebe são decisivos para o desenvolvimento infantil”, disse.

Leidiane explicou ainda que, no âmbito das atividades promovidas pela Semdes, a temática também se relaciona à garantia de direitos e à proteção integral da criança, ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e à prevenção de situações de vulnerabilidade e violação de direitos. “Por meio de ações como esta, conseguimos identificar se a criança e sua família precisam de acolhimento e apoio profissional, e então definimos quais medidas tomar para garantir a segurança e o pleno desenvolvimento desta criança”, finalizou.