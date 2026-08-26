Fátima Cleide resgata trajetória como primeira mulher eleita senadora por Rondônia e volta às urnas para a Assembleia

Por Assessoria

Publicada em 26/08/2026 às 08h24

PORTO VELHO, RO – A ex-senadora Fátima Cleide (PT) colocou sua trajetória política no centro da campanha a deputada estadual em 2026. Em material divulgado nesta semana, a candidata de número 13133 relembrou a eleição de 2002, quando se tornou a primeira mulher escolhida pelos eleitores de Rondônia para representar o Estado no Senado Federal.

O feito permanece único. Levantamento publicado pelo próprio Senado Federal em 2026 lista Fátima Cleide como a única mulher eleita senadora por Rondônia em toda a história do Estado. Ela exerceu o mandato entre 2003 e 2011. (Senado Federal)

Nascida em Porto Velho, Fátima construiu sua trajetória política a partir da educação e do movimento sindical. Antes de chegar ao Congresso, atuou no Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rondônia, na Central Única dos Trabalhadores e na Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Quando foi eleita em 2002, o Senado já destacava sua origem no movimento sindical e sua condição de primeira mulher rondoniense eleita para a Casa. (Senado Federal)

A campanha atual também recupera um dos principais capítulos de sua passagem pelo Senado: a transposição de servidores do antigo Território Federal de Rondônia para os quadros da União.

Nesse ponto, a participação de Fátima foi direta. Ela foi autora da PEC 87/2003, posteriormente numerada como PEC 483/2005 na Câmara dos Deputados. Depois de tramitar pelo Congresso, a proposta deu origem à Emenda Constitucional nº 60, promulgada em novembro de 2009. (Senado Federal)

A medida alterou as regras aplicáveis aos servidores civis e militares do antigo Território de Rondônia e abriu caminho para a chamada transposição. Durante a tramitação, Fátima participou das articulações no Senado e cobrou a votação da proposta após as modificações feitas pela Câmara. (Senado Federal)

Agora, mais de duas décadas depois da primeira eleição ao Senado, Fátima volta a disputar um cargo legislativo.

Ela é candidata a deputada estadual pelo PT, dentro da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, com o número 13133. A propaganda eleitoral apresentada pela campanha destaca justamente a combinação entre experiência política, atuação na educação e representação feminina.

No material, Fátima se apresenta como uma mulher que “abriu caminhos” na política rondoniense e afirma colocar novamente sua experiência a serviço do Estado.

A candidatura ocorre em um cenário diferente daquele de 2002. Desta vez, a disputa é por uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de Rondônia.

A campanha busca transformar o histórico da ex-senadora em ativo eleitoral, especialmente ao recuperar sua condição de pioneira no Senado e a autoria da proposta que resultou na Emenda Constitucional nº 60.