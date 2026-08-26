Inundação no Nepal: turistas dos EUA, Reino Unido e África do Sul estão entre os desaparecidos, diz imprensa local

Por G1

Publicada em 26/08/2026 às 08h29

Uma inundação repentina e devastadora deixou 19 mortos, mais de 380 desaparecidos e muita destruição em vilas na região da fronteira entre o Nepal e o Tibete, na China, nesta quarta-feira (26).

De acordo com um balanço preliminar divulgado pelas autoridades de ambos os países, até o momento, pelo menos nove pessoas morreram, mas esse número deve aumentar nas próximas horas.

O Conselho de Turismo do Nepal informou que 384 viajantes que estão no país, sendo 291 estrangeiros, estão desaparecidos após a inundação.

"Pode haver muitas vítimas ou perda de bens", disse o administrador distrital Narendra Pariyar, que pediu aos moradores das margens do rio que se deslocassem para terrenos mais altos.

Imagens transmitidas pela televisão mostram casas destruídas pelas águas da enchente, carros flutuando e uma ponte de metal sendo levada pela correnteza do rio Bhote Koshi.

Testemunhas contaram à agência de notícias Reuters que as águas engoliram vilarejos inteiros.

No condado de Gyirong, no Tibete, um deslizamento atingiu uma passagem de terra entre os dois países. Há vários desaparecidos, entre eles oito sul-coreanos que trabalhavam em uma usina hidrelétrica.

Segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua, ele ocorreu no lado nepalês e atingiu o porto local, interrompendo estradas, comunicações e fornecimento de energia na região de Shigatse.

O distrito montanhoso de Rasuwa, no Nepal, que tem uma população de cerca de 50 mil habitantes, foi um dos locais mais atingidos. Helicópteros de resgate não conseguiram pousar nas áreas afetadas.

"Há devastação por toda parte. Os assentamentos próximos ao rio foram completamente destruídos. Cinco dos meus parentes estão desaparecidos", disse Tula Bahadur BK, uma profissional de saúde em Rasuwa, à Reuters.

O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, afirmou que policiais e militares estão se unindo aos esforços de resgate.

A causa da inundação ainda não está clara, mas uma enchente similar no mesmo rio, no ano passado, foi posteriormente atribuída ao esvaziamento de um lago glacial.