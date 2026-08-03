Na convenção, Carlos Magno confirma candidatura em defesa da produção rural sustentável

Por Assessoria

Publicada em 03/08/2026 às 08h30

PORTO VELHO - Aprovado na convenção dos partidos PSD, Solidariedade, PRD e Avante, na noite deste sábado, 1º, como candidato a deputado estadual, o ex-prefeito de Ouro Preto do oeste e ex-deputado estadual e federal, Carlos Magno, está otimista com os contatos que vem mantendo nas visitas que faz aos amigos apresentando sua postulação para as eleições deste ano.

A convenção estadual, realizada na noite deste sábado, 1º, no Villa Privilege, com a participação de lideranças políticas, filiados e apoiadores dos partidos PRD, Solidariedade, PSD e Avante, que também confirmaram a composição da chapa majoritária encabeçada por Adaílton Fúria (PSD), candidato ao Governo de Rondônia, tendo Everton Leoni (PSD) como candidato a vice-governador.

Carlos Magno relembrou sua trajetória política e pessoal e assegura que, como nos outros mandatos que exerceu, caso seja eleito fará "um mandato de muitas cabeças e muitas mãos, para honrar as relações de amizade construídas na confiança e no respeito mutuo nestes 40 anos de vida pública".

Ouvir as demandas dos municípios e trabalhar em parceria com os diversos segmentos produtivos e, dá atenção especial aos setores de fiscalização e licenciamento da secretaria de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), cuja desempenho administrativo pode ajudar ou prejudicar os produtores rurais.

"Já temos muita fiscalização repressora dos órgãos federais e penso que aquilo que for prerrogativa do estado no acompanhamento das condicionantes ambientais deve ser feito sem arrogância, mas de forma colaborativo de modo a concretizar o desenvolvimento sustentável, porque as duas vertentes podem caminhar de mãos dadas", afirma Carlos Magno.

A produção agropecuária familiar ou de larga escala são os pilares do desenvolvimento de Rondônia, Carlos Magno, e todos os homens públicos do estado devem envidar esforços para manter em harmonia o crescimento da produção e a conservação das áreas de reservas e conservação da natureza.

Segundo o candidato, o crescimento do estado passa pelo incentivo ao agronegócio, à agricultura familiar, ao empreendedorismo e à geração de empregos, sempre em diálogo com quem produz e movimenta a economia.

A convenção foi marcada por um clima de entusiasmo entre os participantes, que lotaram o espaço para acompanhar a oficialização das candidaturas. Lideranças dos partidos presentes destacaram a união das siglas em torno de um projeto político para as eleições estaduais e defenderam uma atuação integrada entre os candidatos proporcionais e a chapa majoritária.

Com a homologação da candidatura, Carlos Magno intensifica os contatos com seus muitos amigos e amigas em todas as regiões do estado, na busca por uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia, representando a Federação Renovação Solidária na coligação que terá Adaílton Fúria como candidato ao Governo do Estado.