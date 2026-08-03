Servidor Brunno Oliveira, que deixa o Tribunal de Justiça após 13 anos de dedicação, é homenageado por colegas

Por sinjur

Publicada em 03/08/2026 às 08h39

Depois de 13 anos como técnico judiciário na comarca de Porto Velho, o servidor Brunno Oliveira encerrou seu ciclo no Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO). Sindicalizado ao Sinjur, ele pediu exoneração do cargo que ocupava desde 2013 e se despediu com palavras de profunda gratidão a todos que fizeram parte da sua caminhada no serviço público.

Em mensagem emocionada, Brunno agradeceu a Deus, à família, ao Tribunal, ao Sinjur e Assejus, e especialmente aos colegas de trabalho:

"Primeiramente, eu agradeço a Deus, pelo dom da vida, pela saúde, fé e por essa coragem de tomar decisões desafiadoras, que vem dele. Em segundo, à minha família, pelo apoio durante a minha formação acadêmica — minha vó Elizia, minhas tias Terezinha, Fátima, Maria das Graças e Zilda. Ao Tribunal de Justiça pela oportunidade profissional ímpar, que eu jamais teria em outro lugar. Ao Sinjur e Assejus, pelas experiências jurídicas e administrativas no âmbito dos direitos coletivos. E aos colegas de trabalho, que foram fundamentais ao longo da minha caminhada. Muita gratidão por tudo! E que Deus continue nos abençoando abundantemente!"

Ao se despedir, Brunno fez questão de prestar um elogio público aos colegas que o acolheram, com quem dividiu momentos de amizade, companheirismo e alegria ao longo de mais de uma década:

Marcos Antônio Amutária Barbosa, Maria Conceição dos Santos, Garialdo Francisco da Silva Russo, Joice Vieira de Carvalho, Gerson Pereira dos Santos, Gleidson Takahashi Santana, Edilson Natalino da Silva Fernandes, Thiago Marcos Sales Pereira, Elyana Maria de Oliveira, Leia Pereira Barata, Adriana do Socorro Porto Costa, Francinilson da Silva Oliveira, André Alves Severo, Jefferson Thiago Raposo, Cristiane Aparecida Silva Oliveira, Ubiratan Rebouças Filho e Rochelano Afonso da Fonseca Salomão.

O Sinjur deseja a Brunno Oliveira muito sucesso nos novos desafios que virão. A sua passagem pelo Judiciário de Rondônia deixou marcas positivas e pessoas gratas pela sua presença.

O Sinjur somos todos nós.