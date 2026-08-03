Motorista de caminhonete passa atirando e provoca pânico entre os moradores

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 03/08/2026 às 08h50

Moradores ficaram assustados com os disparos na noite deste domingo (2); suspeito fugiu em uma caminhonete preta e segue sendo procurado pela PM.

Na noite deste domingo, 02 de agosto de 2026, um motorista de uma caminhonete passou efetuando disparos de arma de fogo para o alto no bairro Embratel, em Vilhena, provocando pânico entre os moradores da região.

De acordo com as informações apuradas, o veículo seria uma caminhonete preta, aparentemente uma Chevrolet S10 Executive, equipada com estribo náutico na cor prata.

O suspeito trafegava pela avenida 627, entre a avenida Brasil (30) e a avenida 34, quando realizou os disparos.

Após a ação, o motorista fugiu pela avenida 34, seguindo em direção ao Assossete, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente e realiza diligências para localizar o veículo e identificar o autor dos disparos.

Até o momento, não há registro de pessoas baleadas ou feridas, apesar do susto causado aos moradores.

O caso segue em andamento e novas informações poderão ser divulgadas assim que houver atualização por parte das autoridades.