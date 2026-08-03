Porto Velho passa a ter os cinco viadutos totalmente iluminados pela primeira vez; conclusão representa um marco para a cidade

Por Carla Maia

Publicada em 03/08/2026 às 08h33

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), concluiu a implantação e a recuperação da iluminação pública nos cinco viadutos da capital. Com a finalização dos serviços, os viadutos Prudente de Moraes, Jatuarana, Campos Sales, Rua São Paulo e Trevo do Roque estão totalmente iluminados.

Estruturas estão localizadas em vias de grande circulação

A conclusão representa um marco para a cidade, já que, pela primeira vez, todos esses pontos estratégicos passam a contar com iluminação simultaneamente. As estruturas estão localizadas em vias de grande circulação e fazem parte da rotina de milhares de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Além de melhorar a visibilidade durante a noite, a iluminação contribui para tornar os deslocamentos mais seguros, reduzir pontos de escuridão e proporcionar mais tranquilidade à população que utiliza diariamente esses trechos.

O prefeito Léo Moraes destacou que a conclusão do serviço representa mais um compromisso cumprido pela gestão municipal para oferecer uma cidade mais segura e bem estruturada. "Iluminar os cinco viadutos da capital é garantir mais segurança para quem circula diariamente por esses locais e valorizar importantes corredores urbanos de Porto Velho. Estamos investindo em infraestrutura que melhora a mobilidade, proporciona mais tranquilidade à população e transforma a nossa cidade em um lugar cada vez mais organizado e acolhedor".

Durante a execução, as equipes da Emdur trabalharam no período noturno para realizar a instalação de novos pontos, a recuperação das estruturas existentes e os ajustes necessários em cada viaduto, respeitando as características técnicas de cada local.

Iluminação dos viadutos também valoriza os espaços urbanos e os painéis artísticos existentes em algumas dessas estruturas

Para o presidente da Emdur, Bruno Holanda, a conclusão demonstra o compromisso da gestão municipal com intervenções que impactam diretamente a rotina da população.

“Estamos concluindo uma etapa muito importante para Porto Velho. Não se trata apenas de instalar luminárias, mas de devolver visibilidade, segurança e tranquilidade para quem passa por esses locais todos os dias. Pela primeira vez, os cinco viadutos estão iluminados, e esse resultado é fruto do trabalho das nossas equipes e do compromisso da Prefeitura em cuidar da cidade”.

A iluminação dos viadutos também valoriza os espaços urbanos e os painéis artísticos existentes em algumas dessas estruturas, fortalecendo a identidade visual da capital e proporcionando uma nova percepção desses locais durante a noite.

Com essa etapa concluída, a Emdur segue com o trabalho de manutenção, modernização e ampliação da iluminação pública em diferentes bairros, vias e distritos de Porto Velho.

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