CREAS e CRAS oferece acolhimento psicossocial e orientação jurídica para mulheres vítimas de violência

Por Assessoria

Publicada em 03/08/2026 às 09h00

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.Durante o Agosto Lilás, a Secretaria Municipal de Assistência Soc

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. O silêncio não pode ser cúmplice da dor.

ial, por meio do CREAS e CRAS, reforça: você não está sozinha.

Como denunciar:

• Ligue 180 — Central de Atendimento à Mulher (24h, ligação gratuita, anonimato garantido)

• Ligue 190 — Polícia Militar (emergências em andamento)

Violência não é só física. Pode ser psicológica, moral, sexual, patrimonial ou institucional. Denunciar é um ato de coragem que salva vidas.

Para as mulheres de Espigão d'Oeste:

Nossa cidade tem uma rede de cuidado pronta para ouvir, acreditar e agir. Procure o CREAS ou CRAS. Acolhimento psicossocial e orientação jurídica esperam por você.

Para toda a comunidade espigãoense:

Se você suspeita que alguém está sofrendo violência, não se cale. Sua atitude pode ser a diferença entre a vida e a morte.

Agosto Lilás: pela vida das mulheres, por um Espigão d'Oeste sem violência.