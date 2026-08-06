Metade do eleitorado está em Porto Velho e 4 cidades, os cinco municípios somam 50% dos eleitores, voos da Azul retornam ao Estado

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/08/2026 às 14h00

Eleitores – Estão em condições de votar nas eleições gerais de outubro (presidente da República, governadores e os vices; duas das três cadeiras no Senado de cada Estado e Distrito Federal, além de Câmara Federal e Assembleias Legislativas, 1.267.105 eleitores, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Os principais colégios eleitorais são Porto Velho (368.124), Ji-Paraná (98.196), Ariquemes (72.752), Vilhena (71.748) e Cacoal (70.168) somando pouco mais de 680 mil eleitores em condições de voto. Rondônia tem 52 municípios e cinco deles praticamente dividem os votos com os demais. Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena e Cacoal somam cerca de 50% do eleitorado de Rondônia. Quem for candidato à reeleição ou busca o primeiro mandato deve concentrar suas ações nesses municípios.

Eleitores II – Dos 24 deputados da atual legislatura, vinte são candidatos à reeleição sendo sete deles com domicílio eleitoral na capital e, boa parte em condições de sucesso. Os demais são do interior, onde sete representam quatro os municípios, que somados os eleitores, praticamente dividem o eleitorado com Porto Velho. São representantes de Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná e Ariquemes. É importante que os candidatos à sucessão estadual, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa concentrem seus trabalhos em busca dos votos em Porto Velho e nos demais municípios com maior potencial de votos, mesmo os com domicílios eleitorais nos menores. É preciso explorar ao máximo a força eleitoral regional. É necessário, que os candidatos somem no mínimo 50% dos votos nos municípios menores, onde votam, além de buscarem eleitores regionais para conseguirem votação suficiente para se elegerem, ou se reelegerem, no caso, os que buscam um novo mandato.

Eleitores III – O equilíbrio eleitoral de Porto Velho com os quatro maiores colégios eleitorais do interior deve ser analisado pelos candidatos e coordenadores de campanhas com o máximo de atenção. A Capital de Rondônia, por exemplo, tem vários bairros em condições de eleger deputados, porque há densidade eleitoral superior a vários municípios do interior. Quem tiver condições de “adotar” politicamente um bairro ou mesmo um distrito seguramente estará com a eleição ou reeleição garantida. Porto Velho tem 71 bairros e regiões como as Zonas Sul e Leste com populações suficientes para elegerem deputados e fazer a diferença na disputa pelo Governo do Estado, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. O mesmo ocorre com os distritos. São 12 e vários com infraestrutura superior a vários municípios de Rondônia e de outros Estados, não somente em número de eleitores, mas social, econômica e financeiramente. Políticos, coordenadores e colaboradores de campanhas, analisem a situação e sejam estratégicos, pois campanha política não exige somente dinheiro, mas organização.

Aviação – Da maior importância o anúncio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Rondônia-Fecomércio destacando a informação da Latam que estará operando quatro voos semanais ligando Ji-Paraná a Guarulhos em São Paulo. A nova rota está com previsão de início das operações em dezembro e será fundamental para Rondônia. A Azul cancelou em agosto 12 voos de Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena com sérios prejuízos para a economia regional. Os voos anunciados, segundo o presidente da Fecomércio-RO, Raniery Araújo Coelho, “vão facilitar o intercâmbio para quem deseja vir ao estado, seja a passeio ou para fazer negócios, e também para quem precisa se deslocar para tratamento de saúde”. Hoje, depender da aviação comercial em Rondônia é problemático, pois o chamado “Custo Rondônia”, expressão utilizada devido ao alto valor das passagens e limitação de voos são empecilhos para viagens aéreas.

Governador – O Tribunal de Contas (TC) de Rondônia promoverá na sexta-feira (7) encontro técnico com os candidatos a governador de Rondônia denominado “Os desafios dos próximos 4 anos: o que as evidências do controle externo revelam sobre Rondônia”. Os seis candidatos Adailton Fúria (PSD), Expedito Neto (PT), Hildon Chaves (União Brasil), Marcos Rogério (PL), Pedro Abib (MDB) e Samuel Costa (PSB) confirmaram presenças e terão a oportunidade de demonstrarem de forma democrática, técnica o que estão planejando para a Rondônia do futuro e explanar seus conhecimentos sobre a realidade fiscal, econômica, financeira, social e principalmente política do Estado. Além dos candidatos estão convidados os vices, equipes técnicas e econômicas. Oportuna a iniciativa do presidente do TCR, Wilber Coimbra e sua equipe, além de uma ótima oportunidade para os candidatos e equipes apresentarem seus planos para Rondônia,

Respigo

Como já temos praticamente o quadro definido dos candidatos às duas das três vagas de Rondônia no Senado, os institutos especializados em pesquisas em breve publicarão resultados de trabalho que estão sendo realizados em Porto Velho e vários municípios do interior. Segundo Juvenil Coelho, do Instituto Phoenix, provavelmente será divulgado em breve, pesquisa onde os eleitores foram questionados sobre os nomes para as vagas ao Senado +++ Situação delicada a da Segurança Pública de Rondônia. A violência e a criminalidade assustam e preocupam a população +++ O assunto estará na coluna de sexta-feira (7). Inclusive manifestação de o advogado e ex-deputado estadual Jesuíno Boabaid sobre o tema, que é dos mais delicados e de a necessidade de ações ostensivas e preventivas urgentes +++ De hoje (6) a domingo (9) está sendo realizada a 2ª edição da Rondônia Empreendedora, feira de negócios, inovação e desenvolvimento econômico onde são oferecidos artesanato, cultura, gastronomia, além de adoção responsável de animais e outras atrações. O evento ocorre no Espaço Alternativo, das 17 às 21h com apoio cultural da Banda do Vai Quem Quer +++ Hoje (6) temos jogos pela Copa do Brasil. O Vitória recebe o Athetico Paranaense e o Corinthians joga contra o Internacional em casa +++ Os jogos iniciam às 20h. Ambos pelas oitavas de final da competição +++ Corinthians e Vitória foram derrotados pelo mesmo placar (2x0) nos jogos de ida. E precisam vencer por mais de dois gols de diferença ou a vitória por dois gols sem sofrer nenhum para chegarem à próxima fase nos jogos de volta.