Bruno Bolsonaro Scheid defende “menos Brasília, mais Rondônia” e cobra políticos próximos da população

Por Assessoria

Publicada em 06/08/2026 às 14h10

Escolhido pelo Partido Liberal para disputar uma das vagas de Rondônia no Senado Federal, o pecuarista Bruno Bolsonaro Scheid defendeu uma representação política mais próxima da população e menos concentrada nos gabinetes de Brasília.

Durante entrevista ao programa Bora Rondônia, da Rondovisão TV, afiliada da Band no Estado, Bruno resumiu sua visão sobre o papel de um representante de Rondônia no Congresso Nacional.

“Menos Brasília, mais Brasil; menos Brasília, mais Rondônia; menos político, mais povo.”

A declaração foi feita ao criticar o distanciamento de parte da classe política em relação aos problemas enfrentados diariamente pela população. Para Bruno, o mandato parlamentar não deve se limitar à participação em reuniões, votações e articulações partidárias na capital federal.

Segundo o pré-candidato, senadores e deputados precisam acompanhar a aplicação dos recursos públicos, fiscalizar obras e estar presentes nos municípios para compreender as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores, produtores e famílias rondonienses.

Bruno afirmou que o desempenho de um parlamentar deve ser avaliado tanto pelos votos dados no Congresso quanto pela capacidade de representar os interesses do Estado.

“É como ele vota no projeto de lei que vai dizer como é que a tua vida vai daqui para frente.”

Na avaliação do pecuarista, a postura adotada pelos representantes em Brasília pode produzir consequências durante anos para a economia, a segurança pública, o setor produtivo e a geração de empregos.

Ele também criticou políticos que evitam apresentar posições claras por receio de perder apoio eleitoral.

“Presta atenção em quem acha que tem que ganhar o voto de todo mundo. Ele quer o voto de todo mundo para entregar absolutamente nada para todo mundo.”

Durante a entrevista, Bruno contrapôs a atuação política baseada na imagem pessoal a uma representação marcada pela presença, fiscalização e defesa direta da população.

Para ele, o parlamentar precisa conhecer a realidade fora dos gabinetes e acompanhar de perto situações envolvendo saúde, infraestrutura, produção rural, atividade mineral e segurança pública.

“Eu quero saber como está a vida da Maria, que eu não conheço. Do João, que está ali trabalhando como pedreiro. Quero saber a vida do cidadão comum.”

Bruno afirmou que Rondônia necessita de representantes com posicionamentos definidos e disposição para enfrentar debates nacionais que tenham impacto direto sobre o Estado.

Segundo o pré-candidato, sua proposta é defender no Congresso uma atuação que coloque as necessidades dos rondonienses acima das conveniências políticas e das negociações de poder.

“A minha vontade é entregar para a sociedade trabalho e nada mais que trabalho.”