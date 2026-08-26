Idoso de 70 anos morre durante encontro amoroso em motel
Por pvhnoticias.com
Publicada em 26/08/2026 às 13h40
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 Um idoso de aproximadamente 70 anos morreu no final da manhã desta quarta-feira (26), em um motel no bairro Teixeirão, zona leste de Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações, o idoso estaria junto com uma mulher, quando teria passado mal.

Uma equipe médica do Samu foi chamada e ainda tentou reanimar a vítima que não resistiu e foi a óbito, provavelmente por um mal súbito.

A PM isolou o local e solicitou perícia e rabecão para os trabalhos de praxes. Em breve atualização. 

Polícia Zona leste
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