Idoso de 70 anos morre durante encontro amoroso em motel

Por pvhnoticias.com

Publicada em 26/08/2026 às 13h40

Um idoso de aproximadamente 70 anos morreu no final da manhã desta quarta-feira (26), em um motel no bairro Teixeirão, zona leste de Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações, o idoso estaria junto com uma mulher, quando teria passado mal.

Uma equipe médica do Samu foi chamada e ainda tentou reanimar a vítima que não resistiu e foi a óbito, provavelmente por um mal súbito.

A PM isolou o local e solicitou perícia e rabecão para os trabalhos de praxes. Em breve atualização.