Agosto Verde:Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social promove gincana para crianças do SCFV

Por Assesoria

Publicada em 26/08/2026 às 14h07

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, realizou uma gincana para as crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A atividade integra o cronograma de ações do Agosto Verde, mês dedicado à conscientização sobre a importância da primeira infância para o desenvolvimento integral da criança.

Cerca de 70 crianças com idades entre 06 e 17 anos participaram da programação, realizada no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no bairro Savana Park. A gincana contou com brincadeiras e desafios, como boliche, corrida com cones e outras atividades voltadas ao estímulo da coordenação motora, atenção, interação e convivência em grupo.

Além das atividades recreativas, a programação também incluiu uma sessão de cinema, com direito a pipoca, e um lanche oferecido aos participantes.

A primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, destacou que a iniciativa teve como objetivo proporcionar momentos de lazer, integração e diversão às crianças e adolescentes atendidos pelo serviço. “Buscamos ferramentas para oferecer às crianças experiências que contribuam para a construção de uma infância feliz, com vínculos positivos e garantia de acesso aos seus direitos fundamentais”, afirmou.