Briga em bar termina com mulher ferida por estilhaços de garrafa

Por rondoniatual.com

Publicada em 08/08/2026 às 08h50

Uma confusão dentro de um bar terminou com uma mulher ferida por estilhaços de garrafa na noite deste sábado (8), em Ji-Paraná. O caso aconteceu em um estabelecimento localizado na esquina da Rua 22 de Novembro com a Rua Dom Augusto.

Segundo informações apuradas no local, uma discussão começou entre frequentadores do bar e rapidamente evoluiu para uma briga. Populares conseguiram separar os envolvidos antes da chegada da Polícia Militar.

Durante a confusão, uma garrafa teria sido arremessada. O objeto, porém, não atingiu diretamente nenhum dos homens envolvidos na briga. A garrafa acabou acertando uma funcionária do estabelecimento, que estava deixando o local.

A mulher foi atingida por um estilhaço na região do supercílio e sofreu um corte que precisou ser suturado. Ela foi socorrida por uma ambulância e encaminhada ao Hospital Municipal para atendimento médico.

A vítima contou que não tinha qualquer envolvimento com a discussão e acabou sendo atingida de forma inesperada. Ela também informou que não conseguiu identificar quem teria arremessado a garrafa.

A Polícia Militar esteve no local, ouviu os envolvidos e registrou a ocorrência.