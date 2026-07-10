Semifinais da Copa do Mundo 2026; Jogos na Série D; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 10/07/2026 às 08h30

Semifinais da Copa do Mundo 2026. No Tabelinha: decisão do Porto Velho na Série D e jogos abertos de Vilhena.

França na semifinal da Copa 2026 e o clássico decisivo entre Espanha e Bélgica.

Copa do Mundo - A França está mais perto de fazer história novamente! No primeiro duelo das quartas de final da Copa do Mundo de 2026, a seleção francesa confirmou o favoritismo, jogou com autoridade e derrotou Marrocos pelo placar de 2 a 0, em Boston.

Com o resultado, os franceses colocaram fim à excelente campanha da equipe marroquina e se consagraram como os primeiros classificados para as semifinais da competição. A França agora aguarda o desenrolar dos próximos confrontos para conhecer seu adversário.

Hoje tem decisão

O SoFi Stadium, em Los Angeles, será o palco de um confronto histórico nesta sexta-feira (10 pelas quartas de final. A badalada seleção da Espanha aposta no seu meio de campo talentoso e em uma defesa intransponível, que ainda não sofreu gols no Mundial, para avançar.

Do outro lado, a experiente Bélgica busca superar o desfalque de Onana, fora da Copa por lesão. Os belgas querem repetir a velocidade vista nas oitavas para quebrar a invencibilidade da "La Roja" e carimbar a vaga.

Tabelinha Rondoniense

Decisão do Porto Velho na Série D, Open de Taekwondo e inscrições abertas em Vilhena.

Série D - O Gazin Porto Velho decide o seu futuro no Campeonato Brasileiro Série D no domingo (12), às 15h (horário de Rondônia). A Locomotiva encara o Gama nos 90 minutos finais do mata-mata, direto do Estádio Bezerrão, em Brasília.

Com uma postura de humildade e muito foco, o elenco rondoniense viaja com a promessa de entregar raça e orgulho em campo para defender a camisa do estado no cenário nacional. A equipe conta com o apoio da torcida, mesmo de longe, para superar mais essa etapa.

Artes marciais- Porto Velho deu um verdadeiro espetáculo no Open Regional de Taekwondo no último dia 5. Organizado pela FETRON e CBTKD, o evento reuniu competidores de Rondônia e do Acre. Diante do grande sucesso, o presidente da federação, José Girão, revelou que o torneio tende a se tornar fixo no calendário, alternando anualmente entre Porto Velho e Rio Branco.

Nas faixas coloridas, o topo do pódio ficou com a Academia Anjos de Luz (AC), seguida pela Academia Mestre Martins (RO) em segundo lugar.

Jogos Abertos - O prazo para garantir vaga no Futsal masculino e feminino dos Jogos Abertos de Vilhena (JAVs) termina nesta sexta-feira (10). As inscrições são feitas via formulário eletrônico. Para validar a participação, o time deve doar uma cesta básica.

A entrega dos alimentos precisa ser feita até o congresso técnico, que ocorre também nesta sexta, às 19h, no Ginásio Jorge Teixeira. A reunião definirá os rumos do torneio e os grupos da fase classificatória. A bola rola a partir do dia 14 de julho!