Concafé Rondônia 2026 abre inscrições para o 11º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 10/07/2026 às 08h59

Estão abertas as inscrições para o 11º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé Rondônia 2026), iniciativa voltada à valorização da qualidade e da sustentabilidade da produção cafeeira no estado.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 28 de agosto, de forma on-line ou nos escritórios da EMATER-RO.

A etapa de entrega das amostras ocorrerá entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, também nos escritórios locais da EMATER.

Nesta edição, o concurso apresenta como novidade a categoria Embalagem, destinada ao reconhecimento dos melhores rótulos e embalagens de café.

O Concafé Rondônia reúne instituições ligadas ao setor cafeeiro e à pesquisa, extensão rural e desenvolvimento da agricultura, com participação de entidades como EMATER-RO, SEAGRI, Embrapa, SENAR, FAPERON, SEBRAE, IFRO, IDARON, CAFERON, Câmara Setorial do Café de Rondônia, Ministério da Agricultura e Pecuária, SEDEC, Governo de Rondônia e Lacoop Amazônia BR.

A edição de 2026 mantém o foco na valorização da qualidade do café produzido em Rondônia e no reconhecimento de iniciativas relacionadas à sustentabilidade e à apresentação do produto.